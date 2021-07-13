Спочатку Олімпік знявся з УПЛ та не заявився в Першу лігу. Але 12 липня ПФЛ отримала лист від Олімпіка з проханням включити їх в розіграш Першої ліги. Хоча список команд та календар турніру вже затверджений.

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Однак список учасників Першої ліги може зазнати змін. Адже Минай, який включений в цей список, може замінити Олімпік в УПЛ. Тож Олімпік буде виступати замість Минаю.

Але на цьому зміни в Олімпіка не закінчилися. Команда може отримати нових інвесторів та нового президента. Про це заявив теперішній президент клубу Владислав Гельзін.

До мене прийшли хлопці і сказали, що готові зберегти клуб. У Вищу лігу ми не готові заявлятися, тому вирішили піти в Першу лігу. Радий, що знайшлися люди, які будуть інвестувати в футбол. Так що у нашого клубу будуть новий президент і нові інвестори,

– заявив Владислав Гельзін.

Варто додати, що сам Гельзін не може займатися футбольною діяльністю. Його було дискваліфіковано на п'ять років через скандал у матчі Олімпік – Шахтар. Гельзін намагався увірватися у суддівську кімнату в перерві матчу, а після гри в прямому ефірі вилаяв роботу арбітрів.