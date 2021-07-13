Сначала Олимпик снялся с УПЛ и не заявился в Первую лигу. Но 12 июля ПФЛ получила письмо от Олимпика с просьбой включить их в розыгрыш Первой лиги. Хотя список команд и календарь турнира уже утвержден.

К теме Опубликованы даты первого тура УПЛ: матчи четыре дня, когда сыграет Динамо – неизвестно

Однако список участников Первой лиги может претерпеть изменения. Так как Минай, который включен в этот список, может заменить Олимпик в УПЛ. Поэтому Олимпик будет выступать вместо Миная.

Но на этом изменения у Олимпика не закончились. Команда может получить новых инвесторов и нового президента. Об этом заявил нынешний президент клуба Владислав Гельзин.

Ко мне пришли ребята и сказали, что готовы сохранить клуб. В Высшую лигу мы не готовы заявляться, поэтому решили пойти в Первую лигу. Рад, что нашлись люди, которые будут инвестировать в футбол. Так что у нашего клуба новый президент и новые инвесторы,

– заявил Владислав Гельзин.

Стоит добавить, что сам Гельзин не может заниматься футбольной деятельностью. Он был дисквалифицирован на пять лет из-за скандала в матче Олимпик – Шахтер. Гельзин пытался ворваться в судейскую комнату в перерыве матча, а после игры в прямом эфире обругал работу арбитров.