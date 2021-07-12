Матч-відкриття нового сезону УПЛ відбудеться у Львові, у п'ятницю, 23 липня. Останній матч першого туру прийме Полтава – у понеділок, 26 липня.

Щодо матчу між Львовом та Маріуполем в першому турі, то гра може відбутися і не у Львові. Все через проблеми зі стадіоном. Клуб домашньою ареною вказав стадіон "Україна". Але в УАФ за два тижні до старту чемпіонату позбавили цей стадіон права приймати матчі УПЛ. Якщо керівництву Львова не вдасться домовитися з "Ареною Львів", то запасним варіантом стане проведення матчу в Тернополі.



Натомість Рух, який теж планував виступати на стадіоні "Україна", пригрозив знятися з чемпіонату, якщо до третього туру команді не дозволять проводити там матчі.

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Варто відзначити, що в календарі вказані дати та початок семи матчів. Ще один матч за участі Динамо невідомо коли відбудеться. Все через те, що суперником киян був Олімпік. Але команда вирішила знятися зі змагань. Тож хто замінить Олімпік та коли відбудеться цей матч з Динамо стане відомо згодом.

Календар першого туру УПЛ

23 липня, п’ятниця

19:30. Львів – Маріуполь

24 липня, субота

17:00. Верес – Колос

19:30. Шахтар – Інгулець

25 липня, неділя

17:00. Металіст 1925 – Рух

19:30. Зоря – Олександрія

19:30. Десна – Чорноморець

26 липня, понеділок

19:30. Ворскла – Дніпро-1