Судячи з усього, в УПЛ повернеться Минай, який вилетів за підсумками минулого сезону.

До слова Олімпік пропонував клубу Зеленського своє місце в УПЛ, – ЗМІ

Заява Гельзіна

"Нами ухвалене рішення про зняття команди з розіграшу УПЛ наступного сезону! Це непростий, але обдуманий крок, який ми робимо з важкістю на серці. Хочу подякувати всім, хто за ці 20 років так чи інакше був причетний до олімпійської сім'ї. За всі ті незабутні моменти, які ми з вами пережили, відчуваючи різні емоції, як у добрі, так і в складні для клубу часи.

Клуб припиняє свою діяльність, але на цьому ми не ставимо крапку. Я вірю, що настане час, коли футбольний клуб Олімпік знову буде радувати своїх уболівальників яскравими виступами. А сама гра буде відбуватись за одними і тими ж правилами не тільки на полі, але і за його межами. Адже футбол в Україні люблять, і ми пишаємося, що Олімпік Донецьк назавжди залишиться в його історії!" – заявив Гельзін.

Зауважимо, Олімпік кампанію 2020/21 завершив на передостанній сходинці і довго стояло питання щодо участі у новому сезоні, адже президента клубу Владислава Гельзіна відсторонили від будь-якої футбольної діяльності на 5 років.

Хто замінить Олімпік?

Згідно з регламентом, Олімпік замінить покинувший УПЛ Минай, який ще шостого липня фігурував у календарі Першої ліги.

У Першій же лізі щасливчиків з Миная замінить Кремінь. Все по регламенту ПФЛ – на вакантне місце прийшла команда, яка вилетіла з Першої ліги за підсумками минулого сезону.