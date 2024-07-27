Олімпійські ігри-2024: загальний медальний залік

27 липня 2024, 08:45
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Із 26 липня по 11 серпня у столиці Франції відбуваються літні Олімпійські ігри-2024. Загалом у Парижі розігрується 329 комплектів медалей у 32-х видах спорту.

Україну у Парижі представляють 140 спортсменів у 23 видах спорту. Це антирекорд за кількість наших атлетів на Олімпійських іграх-2024, повідомляє 24 Канал.

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26 липня відбулась грандіозна церемонія відкриття. Спортсмени проплили Сеною. Вже 27 липня атлети вступають у боротьбу за медалі. 

Медальний залік Олімпіади-2024

Автор: Софія Кулай