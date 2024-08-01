Для виходу у фінал потрібно було потрапити до вісімки найкращих за підсумками відбору. 31-річний спортсмен із третім результатом кваліфікувався у фінал із пневматичної гвинтівки із трьох положень (50 метрів), повідомляє 24 Канал.

До теми Може бути друга медаль України: онлайн-трансляція Олімпіади-2024 1 серпня

Друга нагорода України у Парижі

Відставання українця від першої позицію, яку у кваліфікації Лю Юкуня із Китаю склало лише два очки.

На Ігри у Париж Сергій Куліш приїхав у статусі срібного призера Олімпіади-2016. Тоді у Ріо-де-Жанейро українець здобув медаль у стрільбі із пневматичної гвинтівки на відстані 10 метрів.

Після 30 пострілів українець йшов третім – 311,1 бала. Сергій поступався лідеру із Норвегії лише одним балом. Друге місце посідав китаєць Лю Юкуня, який у кваліфікації показав найкращий результат. Доля медалей вирішувалась у стрільбі стоячи.

У першій серії стоячи Куліш настріляв на 50,2 бала. Індієць Свапніл Кусале показав кращий результат та посунув нашого Сергія на четверту позицію.

Однак українець зібрався та видав чудову другу серію 51,3. Один із пострілів був ідеальним за точність – 10,9. Сумарно – 412,6 бала. Йому у спину дихай китаєць Юкунь – 412,5. Куліш пройшов до битви на вибування.

Українець у підсумку настріляв на 461,3 бала, а Юкунь на 463,6.

Сергій Куліш – срібний призер Олімпійських ігор-2024! Перше "срібло" України на Олімпіаді у Парижі!!

Нагадаємо, що Ольга Харлан принесла Україні першу медаль Ігор у Парижі. Фехтувальниця завоювала "бронзу" в особистій шаблі, присвятивши її рідній країні.