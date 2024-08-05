Сьогоднішній фінал стане останнім на Олімпіаді-2024 у спортивній гімнастиці. Ілля Ковтун та Олег Верняєв спробують знову вступити у боротьбу за медалі, пише 24 канал.

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Спортивна гімнастика на Олімпіаді-2024

Попередні Фінали були нещасливми для України. Ілля Ковтун був близьким до медалі, однак закінчував два фінали на четвертому місці. Тому сьогодні Ілля Ковтун має шанс поборотися за довгоочікувану медаль.

Олег Верняєв був не таким близьким до медалі, однак також має свої шанси поборотися за неї.

Де дивитися

Офіційним транслятором Олімпійських ігор-2024 в Україні є Суспільне мовлення. Онлайн-трансляції змагань за участю наших спортсменів можна переглянути на чотирьох його платформах:

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Онлайн-трансляція спортивної гімнастики, бруси

Цзоу Цзиньюань отримав 16,300 і посунув Іллю Ковтуна з першої позиції.

Олег Верняєв отримав 13,300 балів. Це проміжне п'яте місце.

Олег Верняєв помилився на "елементі Хейлі" і впав зі снаряду.

Олег Верняєв розпочинає свій виступ.

Представник Японії, Вагару Тонігава отримав 14,1 бала.

Представник Туреччини Ферхат Арікан отримав 15,100 балів, посівши третю позицію. Ілля Ковтун поки перший.

Бохенг Жанх отримав 15,100 і не обігнав українця.

Ілля Ковтун отримав оцінку 15,500.