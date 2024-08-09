У ранкових півфіналах наші дівчата фінішували третіми та відібрались до фіналу А. Швидше за Людмилу Лузан та Анастасію Рибачок до фінішу дістались дуети із Китаю та Угорщини, пише 24 Канал.

До теми Лузан і Рибачок пробились до фіналу каное-двійки на Олімпіаді-2024

Перша нагорода України на Іграх-2024 у веслуванні

У другому півфіналі наші веслувальниці показали час 1:55.62. Натомість у переможниць заїзду із Китаю – 1:55.34.

У фіналі А Лузан і Рибачок змагались проти суперниць із Польщі, Іспанії, Канади, Китаю, Угорщини, Куби та Молдови. Слід відзначити, що ця дисципліна є вдалою для українок. Саме у ній Лузан і Рибачок у 2021-му році здобули олімпійське "срібло" у Токіо. Тоді наші веслувальниці поступились лише китайські парі.

Україна у складі Лузан і Рибачок, які стартували із другої води, фінішували другими.



Результати фіналу / Скриншот із сайту Олімпіади

Це вже 11-та медаль України на Олімпіаді-2024 у Парижі.

До слова, 10 серпня Лузан та Рибачок боротимуться за вихід до фіналу у каное-одиночці на 200 метрів.