Сталось це у фехтуванні. Авторкою дебютної медалі для нашої країни на Іграх-2024 у Парижі Ольга Харлан, яка завоювала свою п'яту у кар'єрі олімпійську нагороду, пише 24 Канал.

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Перша українська медаль у Парижі

На своєму шляху Харлан здолала японку Фукусіму 15:9, азербайджанку Башту 15:6 та угорку Мартон 15:7. Перша поразка була в українки у півфіналі, де вона зустрічалась із господаркою змагань Бельцер. На жаль, Ольга не змогла здолати француженку. Поразка 15:7.

На Харлан чекав бронзовий фінал проти Чой Себін із Південної Кореї. Поєдинок за "бронзу" Олімпіади у Парижі розпочався о 21:50.

На старті зустрічі шаблістки обмінялись уколами 2:2. Під час п'ятого не змогла Ольга взяти захист, пропустивши удар. Харлан віддала суперниці 6 уколів поспіль 8:3. Дуже непереконлива перша частина зустрічі була у виконанні українки.

Після хвилинної перерви фехтувальниці знову обмінялись уколами 9:4. Одразу кореянка взяла десятий укол в одну лампу 10:5. Чой не підпускала Харлан ближче, аніж до 5-ти уколів. Було це до рахунку 11:6, коли Ольга взяла свій укол, а вже у наступній атаці скоротила розрив до 11:8. Харлан розпочала неймовірний камбек 11:11.

Ольга класно відзахищалась та вдало пішла в атаку 11:12, але вже наступний укол був за кореянкою 12:12. Дуже напружені були останні хвилини зустрічі 13:15.