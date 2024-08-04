У Парижі повним ходом тривають Олімпійські ігри-2024. На неділю було винесено чимало змагань за участю українців, де були шанси на здобуття медалі, пише 24 Канал.
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Впевнена кваліфікація
Одним із них став фінал з метання молоту в легкій атлетиці серед чоловіків. У ньому успішно пройшов кваліфікацію Михайло Кохан, який ставав чемпіоном світу та Європи серед юнаків.
22-річний атлет на минулій Олімпіаді у Токіо був близьким до нагороди, але у підсумку посів 4 місце. У кваліфікації на Іграх у Парижі Михайло показав третій результат, закинувши молот на 77,42 метра.
Це дозволило йому стати одним із 12-ти фіналістів змагання. Тим не менше, українець не вважався головним претендентом на "золото". Фаворитами були канадець Ітан Катцберг та поляк Войцех Новицький.
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Для Кохана ж навіть бронзова медаль вважалась би успішним підсумком. Але після першої спроби українець опинився на другому місці, кинувши на 78,54 метра.
Друга бронза України
Вже у другій спробі Михайло покращив свій показник 79,39 метра, але до лідера Катцберга дістатися шансів майже не було. Ітан закинув молот на 84,12 метра з першої ж спроби.
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Пізніше українця посунули на третю сходинку, адже угорець Бенче Галас майже підкорив відмітку у 80 метрів (79,97). Чим далі, тим важче суперникам було змагатися із показником українця. Найближчим був норвежець Ейвінд Генріксен, який кинув молот на 79,18 метра.
Проте ніхто так і не зміг посунути Кохана з третьої позиції. Сам же Михайло так само не зміг переплюнути досягнення Галаса. Таким чином, легкоатлет здобуває для України вже шосту медаль на Іграх-2024.
Підсумки чоловічого фіналу з метання молоту на Олімпіаді-2024:
- Ітан Катцберг (Канада) – 84,12 метра
- Бенче Галас (Угорщина) – 79,97 метра
- Михайло Кохан (Україна) – 79,39 метра
- Ейвінд Генріксен (Норвегія) – 79,18 метра
- Павел Файдек (Польща) – 78,80 метра