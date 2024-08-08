Жан Беленюк не зумів пробитися у фінал Олімпіади-2024 у греко-римській боротьбі. На представника України очікувала битва за "бронзу", пише 24 канал.

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Ще одна "бронза" для України

У півфіналі Олімпіади-2024 Жан Беленюк поступився іранцю Алірезу Мохмадіпіані. Жан заробив три бали у першій половині, але після перерви два супернику відігратися та з рахунком 3:3 пройти у фінал.

Суперником Беленюка у бою за бронзову медаль був поляк Аркадіуш Кулинич.

Перший бал заробив поляк і до перерви рахунок більшим не став. Однак згодом Беленюк отримав перевагу, оскільки поляку дали попередження, а згодом Жан успішно реалізував захват і отримав ще два бали.

Відзначимо, що найімовірніше цей бій став останнім для Жана Беленюка, оскільки нещодавно він повідомив про завершення кар'єри.