У Парижі продовжуються 33-ті літні Олімпійські ігри-2024. У восьмий ігровий день відбулись змагання з командного фехтування на шаблях, пише 24 Канал.

Слідкуйте з нами Битва за перше "золото": онлайн-трансляція фіналу Україна – Південна Корея на Олімпіаді-2024

Третя медаль України

Серед учасників турніру були українки. До нашої команди увійшли Олена Кравацька, Аліна Комащук, Юлія Бакастова, а також бронзова медалістка цих Ігор Ольга Харлан.

У чвертьфіналі наші дівчата у непростій дуелі здолала команду Італії з рахунком 45:37. Трохи легшою вийшла перемога у півфіналі. Там доля звела наших дівчат із Японією, яка була обіграна з рахунком 45:32.

Цей успіх гарантував Україні третю медаль на Олімпійських іграх-2024. У фіналі проти Південної Кореї залишалось визначити, чи це буде "золото" або "срібло".

У підсумку українкам вдалось вирвати перемогу над суперницями. Довгий час наша команда програвала суперницям, хоча зустріч почалась із впевненого тріумфу Ольги Харлан з рахунку 5:3.

Але після цього Комащук та двічі Бакастова програвали свої дуелі. Повернення Харлан на доріжку відбулось за рахунку 20:14 на користь корейок. Ользі вдалось скоротити відставання до -2 балів у двобої проти Чой Себін.

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Неймовірна Харлан

Саме у неї Харлан виграла бронзу в індивідуальній шаблі. Після цього українкам було важливо не збільшити відставання до повернення на доріжку нашої головної зірки.

Дівчатам вдалось показати себе на рівні, при цьому Бакастова змогла не програти дуель проти тої ж Себін (5:5). На останній двобій за участю Харлан Україна виходила з відставанням у три бали.

Зрештою Ольга не підвела та змогла вирвати перемогу у бою проти Чон Хаюн (8:2). Підсумковий рахунок – 42:45 на нашу користь. Це перша золота медаль на Олімпіаді-2024 для України!