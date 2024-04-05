Спортсмени чи військові під прикриттям: хто з друзів Путіна їде на Олімпіаду і чому їх допустили
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Вже наприкінці липня 2024-го року стартують Олімпійські ігри у Парижі. Українські спортсмени зустрінуться там із суперниками країн-агресорів, яких Міжнародний олімпійський комітет на чолі з президентом Томасом Бахом цинічно допустили до змагань.
Першим тривожним дзвіночком до такого допуску стало повернення російських та білоруських атлетів до міжнародних змагань із багатьох видів спорту. Саме МОК був ініціатором повернення ворожих спортсменів на міжнародну спортивну арену в "нейтральному" статусі.
Цікаво, що багато спортсменів країни-агресорки, котрі здобули олімпійські ліцензії, відкрито або приховано підтримують війну проти України. А дехто з них взагалі має безпосередню причетність до російської армії. Це вже неодноразово було видно під час міжнародних змагань. Чого лише вартує поведінка російських тенісистів або ж фехтувальниці з Росії Анни Смірнової під час зустрічі з українкою Ольгою Харлан.
24 Канал у співпраці з командою OSINT-розслідувачів Molfar підготував матеріал-розслідування із коментарями української сторони, де можна дізнатись більше про російських атлетів, які попри отриману ліцензію на Олімпійські Ігри-2024, не соромляться підтримувати війну проти України та навіть причетні до російської армії.Зверніть увагу! Ознайомитися з усією базою російських спортсменів можна безпосередньо на сайті Molfar у розділі "Вороги України"!
До теми Новий прапор та гімн без слів: рішення МОК щодо участі "нейтральних" спортсменів в ОІ-2024
Як Росія використає Ігри-2024 для власної пропаганди
Міжнародний олімпійський комітет (МОК) доволі довго намагався всидіти на двох стільцях – не отримати засудження від України, але й не втратити свою любов до Росії. Однак 8 березня 2024-го року МОК остаточно довів, що Томас Бах та всі його помічники живуть у паралельній реальності.
МОК ухвалив рішення допустити росіян та білорусів до Олімпіади-2024, але лише в індивідуальних видах спорту. У командних видах спорту ворожі спортсмени допущені не будуть. Однак сам факт допуску атлетів із країн-агресорів неприємно вражає.
У середині березня 2024-го року МОК ухвалив декілька рішень, що регламентують участь росіян та білорусів на Олімпійських іграх у Парижі у статусі "нейтральних" атлетів. Але всі чітко розуміють, що ця "нейтральність" не забере у них ворожі паспорти, любов до Владіміра Путіна та "вєлікой страни".Важливо! Очільниця столиці Франції Анн Ідальго вже неодноразово висловлювалась проти приїзду спортсменів із Росії та Білорусі на Ігри-2024. Вона запевняла, що на французькій землі ніхто не буде радий спортсменам із ворожих країн.
Російські та білоруські спортсмени, які отримають олімпійські ліцензії, виступлять у Франції під абревіатурою AIN – "індивідуальні нейтральні атлети".
Прапор "нейтральних атлетів" на Іграх-2024 / olympics.com
- Очікується, що вороже представництво в Парижі складатиметься у вигляді 36 росіян та 22 білорусів.
- Максимальна кількість за підрахунками МОК, яка навряд буде досягнута, становитиме 54 росіян та 28 білорусів відповідно.
Для перевірки їхньої нейтральності навіть створили спеціальну комісію, яку очолила Ніколь Ховерц. Вона перевірятиме чи відповідають допущені спортсмени з Росії та Білорусі встановленим критеріям, які сформували у МОК.До слова! Досягнення "нейтральних" спортсменів AIN не будуть публікуватися у загальному медальному заліку.
Список російських спортсменів, які підтримують війну проти України, Путіна та міноборони Росії
Ларін Владіслав
28-річний тхеквондист із Росії, який у 2020-му році здобув олімпійське "золото" у Токіо (понад 80 кілограмів). Також є призером та переможцем чемпіонату Європи та світу.
Владіслав Ларін є спортсменом ЦСКА, на сайті якого розміщена його біографія та фото із Сєргєм Шойгу. Протягом 2017 – 2018 років відбував службу в ЦСКА. За що армійський клуб сплачував йому доходи.
Ларін із Шойгу / Фото з інстаграму тхеквондиста
Документи Ларіна: ІПН: 100126396480
Сідаков Заурбєк
27-річний олімпійський чемпіон у Токіо із вільної боротьби (до 74 кілограмів). Тоді виступав за Олімпійський комітет Росії. Має медалі чемпіонату світу, Європи та Європейських ігор, які у 2019-му відбулись у білоруському Мінську, де Сідаков здобув "золото".
Заурбєк підтримує російську агресію проти України, хоча ще навчаючись у школі ледь не став очевидцем теракту в Беслані. У день теракту Сідаков був відсутній на навчанні.
Сідаков (ліворуч) / Фото з інстаграму спортсмена
Заурбєк Сідаков є не лише спортсменом, а й військовим, який дослужився до звання прапорщика збройних сил Росії. Був нагороджений медаллю "За воинскую доблесть" II ступеня, почесною грамотою Міністерства оборони Росії.
Отримував дохід від центрального клубу ЦСКА (членом якого залишається досі), а також від Міністерства оборони Росії.
У 2021-му році отримав із рук Путіна "орден дружби". Саме цією відзнакою борець особливо пишається.
Пишаюся отримати з рук президента Росії Владіміра Путіна орден дружби. Тепер ми друзі,
– підписав фото Сідаков.
Сідаков Заурбєк на нагороджені / Скриншот із інстаграму борця
Документи: ІПН: 151102098048
Абдулаєв Рамазан
25-річний російський дзюдоїст, який виступає у ваговій категорії до 60 кілограмів. Є призером чемпіонату Росії.
У 2020-му році їздив у тимчасово окупований росіянами Крим. В у серпні 2022-го виступав на Спартакіаді у Казані.
Абдулаєв Рамазан / Фото з інстаграму Авар Спорт
Документи: ІПН: 53602471220
Угуєв Заур
29-річний російський борець вільного стилю із Дагестану. На попередній Олімпіаді-2020 у Токіо став олімпійським чемпіоном у ваговій категорії до 57 кілограмів. За його спиною є перемоги та призові місця на змаганнях рівня чемпіонату світу та Європи, а також на Європейських іграх.
Влітку 2021-го року Угуєв був нагороджений "орденом дружби", який у Росії присуджують за особливі заслуги у зміцненні миру.
Заур Угуєв / Фото з інстаграму спортсмена
У червні 2022-го року атлет став одним із облич на афіші заходу до дня Росії в Ульяновській області "Сільная борьба – сільниє люді – сільная страна". Також на афіші були ворожі символи "Z" і "V", якими Росія позначає свою військову техніку на полі бою.
Угуєв на афіші російського турніру з боротьби / Скриншот із інстаграма
Варто зупинитись на ще п'ятьох російських спортсменах, які підтримують Владіміра Путіна та російську загарбницьку війну. Це зокрема два тенісисти – Даніїл Мєдвєдєв та Карен Хачанов.
Мєдвєдєв ще в березні 2023-го року відповів на запитання про війну Росії в Україні. Російський тенісист вирішив зробити з себе "пухнастого" та заявив, що він "за мир в усьому світі". У червні того ж року Даніїл подякував за можливість продовжити виступи у Турі під нейтральним прапором. Російський тенісист запевнив, що розуміє це рішення.
- Дзюдоїстка Еліс Старцева (паспорт: 4521345697), яка належить до ЦСКА.
- Ще одна тенісистка із Росії Вєроніка Кудєрмєтова (паспорт: 4518105191, ІПН: 165720836751) також належить до ЦСКА і отримувала дохід від ФАУ Міноборони Росії. При цьому у травні 2023-го року намагалась приховати свій зв'язок із армійським клубом.
- Російський плавець Іван Гірьов (ІПН: 761600348399). Спортсмен має декілька державних нагород, які отримував у 2021-му та 2022-му роках і публічно через свої соцмережі подякував владі своєї країни за нагороди.
Участь цих "нейтральних" спортсменів із країн-агресорів суперечить олімпійському принципу. Російські спортсмени, які допущені до Ігор-2024, зможуть використати змагання для своєї пропаганди, яку покажуть на увесь світ.
Наше дослідження закликає міжнародну спільноту, зокрема організаторів Олімпійських ігор у Парижі, зважати не лише на фізичну підготовку та кваліфікацію атлетів, а й на їхню моральну позицію. Особливо на тлі глобальних конфліктів та російсько-української війни, зокрема.
Своєю думкою щодо допуску росіян і білорусів до Ігор-2024 з 24 Каналом поділився й олімпійський чемпіон із греко-римської боротьба, народний депутат від "Слуги Народу", а також член парламентського комітету з питань молоді та спорту Жан Беленюк.
Спортсмен розповів, що у Верховній Раді підіймалось питання допуску ворожих спортсменів до Олімпіади-2024.
Українська сторона, яка негативно відреагувала на таке рішення МОК, голосувала та зверталась до Міжнародного олімпійського комітету.
Ми б залюбки прийняли будь-який законопроєкт, який би заборонив представникам ворожих країн їхати на Ігри-2024. Але тут суб'єктом прийняття рішень є МОК. Ми можемо звертатись до нього, але водночас потрібно розуміти ще наступну річ. МОК – це організація, що відносить себе до нейтральних. Всі ці звернення від Міністерства молоді та спорту, від Верховної Ради, у МОК сприймають як політичний тиск на свою організацію,
– заявив Беленюк.
Чому федерації Росії відмовляються від змагань
Олімпійський чемпіон у Токіо пригадав останні відмови росіян від змагання:
"Хочу додати, що зараз взагалі прослідковується наступна тенденція. Багато російських федерацій відмовляються від участі у ліцензійних турнірах. Зазначаючи, що вони не бачать жодного сенсу виступати без прапора та іншої національної символіки. З їхніх вуст лунають патріотичні гасла. Знаю, що в боксі, гімнастиці вже прийняли такі відмови. Також є ще ряд федерацій Росії, які відмовились від виступів. Гадаю, якщо там буде політичне рішення спущене згори, то усі швиденько перевзуються.
Але річ у тому, що тут є також справа у мотивації. Адже в них не було вже особливих шансів відібратись у Париж, адже саме зараз у самому розпалі відбувається відбірковий етап. Не всі охочі зможуть взяти участь у цих змаганнях. Оскільки вони протягом довгого терміну були відсторонені від змагань. Через що в них банально бракує кількості залікових очок, які потрібні для участі у турнірі. Як це до прикладу є у фехтуванні.
Тому їм вигідніше наразі заявляти, що вони самостійно не захотіли брати участь у змаганнях. А реально – вони просто вже не мали шансу відібратись. Це теж треба розуміти.
До прикладу, якщо ми беремо боротьбу, то наразі жодних заяв із приводу того, що вони знімають свої кандидатури із кваліфікаційного турніру, який буде відбуватись вже вкінці цього тижня (5 – 7 квітня в азербайджанському Баку – 24 Канал). Перший європейський ліцензійний турнір до Ігор. За моєю інформацією, у заявці присутні росіяни,
– додав Жан.
Російські борці потрапили під фільтрацію: що це означає
Раніше ви зазначали, що деяких російських борців заблокували до відбору на Олімпіаду. Хто ці спортсмени, можливо, можете привідкрити прізвища?
За моєю інформація, це Муса Євлоєв. Не дуже розумію, де тут присутня логіка. Ці борці наразі заблоковані федерацією. Слід розуміти, що МОК у контексті Ігор-2024 буде точно проводити додаткову перевірку спортсменів. Можливо, він заблокує ще більшу кількість спортсменів, не давши змогу приймати участь у змагання.
Муса Євлоєв із Владіміром Путіним / Фото з інстаграму борця
Євлоєв – олімпійський чемпіон у Токіо, який на одному із заходів стояв поруч із Путіним та іншими спортсменами, у тому числі борцями, які продовжують свої виступи та навіть вже здобули ліцензії на наступну Олімпіаду.
Не можу зрозуміти логіки, чому його відфільтрували, а інших цих спортсменів – ні. Ми звертались до компанії з Німеччини, що саме займається цією відфільтрацією. Її, до слова, залучила наша Міжнародна федерація боротьби. Однак ніякої чіткої відповіді від них не отримали. Євлоєв – одне із найгучніших прізвищ. Ще низка борців взагалі не були допущені до відбіркових змагань, але це переважно представники вільної боротьби. На жаль, не зможу назвати їхні прізвища, адже вони не боролись.
Найтитулованішому їхньому представнику Абдулрашиду Садулаєву взагалі заблокували в'їзд у Бухарест, попри відкриту візу. Він став єдиним вільником, якого не впустили з усього складу. Це вже говорить не про дії федерації, а про дії країни.
Не знаю, чи ця історія була аргументована, але така ситуація була. На чемпіонаті Європи, який відбувся у лютому, у цій категорії в Росії навіть не було представника, тому що банально не було часу знайти заміну.
Садулаєв на прийомі у Путіна / Фото з інстаграму спортсмена
Наразі Міжнародна федерація боротьби приймає дуже хитрі рішення, коли організовує ліцензійні європейські та світові турніри у країнах, які займають нейтральну позицію.
МОК створив комісію, що перевірятиме ворожих спортсменів на "нейтральність". Чи буде українська сторона контролювати цю перервірку росіян і білорусів, аби недопустити жодних порушень?
Ми вже маємо певний досвід у подібних перевірках, але не централізовану на базі МОК, а на профільному рівні федерацій. Федерація бере до уваги допущених спортсменів, які були задіяні у пропагандистських заходах. Після чого збирається уся необхідна інформація. Далі її з усіма фактами, фотографіями, публікаціями надсилають до МОК, і в тому числі до федерації, що їх допустила, з питанням, "а чому так вдібувається?". Тут вже історія може бути абсолютно різна. Або людину можуть переглянути і відсторонити, або, на жаль, знайти виправдання такому вчинку.
Приведу приклад із нашої федерації. Ми запитували представників компанії, яка здійснювала фільтрацію, за борців, які перебували поруч із Путіним на заході у "Лужніках", розповідаючи, як завжди, якусь свою маячню. Вони сказали, що перебування спортсменів поруч із вищим політичним керівництвом країни, не є прямою ознакою того, що вони підтримують дії влади. Саме так можна виправдати абсолютно усіх. Виходить, що можна стояти поруч із якимось політичним керівником, але водночас бути "проти" нього.Нагадаємо! Олімпійські ігри-2024 у Парижі стартує 26 липня та відбуватиметься до 11 серпня.