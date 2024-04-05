Вже наприкінці липня 2024-го року стартують Олімпійські ігри у Парижі. Українські спортсмени зустрінуться там із суперниками країн-агресорів, яких Міжнародний олімпійський комітет на чолі з президентом Томасом Бахом цинічно допустили до змагань.

Першим тривожним дзвіночком до такого допуску стало повернення російських та білоруських атлетів до міжнародних змагань із багатьох видів спорту. Саме МОК був ініціатором повернення ворожих спортсменів на міжнародну спортивну арену в "нейтральному" статусі.

Цікаво, що багато спортсменів країни-агресорки, котрі здобули олімпійські ліцензії, відкрито або приховано підтримують війну проти України. А дехто з них взагалі має безпосередню причетність до російської армії. Це вже неодноразово було видно під час міжнародних змагань. Чого лише вартує поведінка російських тенісистів або ж фехтувальниці з Росії Анни Смірнової під час зустрічі з українкою Ольгою Харлан.

24 Канал у співпраці з командою OSINT-розслідувачів Molfar підготував матеріал-розслідування із коментарями української сторони, де можна дізнатись більше про російських атлетів, які попри отриману ліцензію на Олімпійські Ігри-2024, не соромляться підтримувати війну проти України та навіть причетні до російської армії.

Зверніть увагу! Ознайомитися з усією базою російських спортсменів можна безпосередньо на сайті Molfar у розділі "Вороги України"!

До теми Новий прапор та гімн без слів: рішення МОК щодо участі "нейтральних" спортсменів в ОІ-2024

Як Росія використає Ігри-2024 для власної пропаганди

Міжнародний олімпійський комітет (МОК) доволі довго намагався всидіти на двох стільцях – не отримати засудження від України, але й не втратити свою любов до Росії. Однак 8 березня 2024-го року МОК остаточно довів, що Томас Бах та всі його помічники живуть у паралельній реальності.

МОК ухвалив рішення допустити росіян та білорусів до Олімпіади-2024, але лише в індивідуальних видах спорту. У командних видах спорту ворожі спортсмени допущені не будуть. Однак сам факт допуску атлетів із країн-агресорів неприємно вражає.

У середині березня 2024-го року МОК ухвалив декілька рішень, що регламентують участь росіян та білорусів на Олімпійських іграх у Парижі у статусі "нейтральних" атлетів. Але всі чітко розуміють, що ця "нейтральність" не забере у них ворожі паспорти, любов до Владіміра Путіна та "вєлікой страни".

Важливо! Очільниця столиці Франції Анн Ідальго вже неодноразово висловлювалась проти приїзду спортсменів із Росії та Білорусі на Ігри-2024. Вона запевняла, що на французькій землі ніхто не буде радий спортсменам із ворожих країн.

Російські та білоруські спортсмени, які отримають олімпійські ліцензії, виступлять у Франції під абревіатурою AIN – "індивідуальні нейтральні атлети".



Прапор "нейтральних атлетів" на Іграх-2024 / olympics.com

Очікується, що вороже представництво в Парижі складатиметься у вигляді 36 росіян та 22 білорусів.

Максимальна кількість за підрахунками МОК, яка навряд буде досягнута, становитиме 54 росіян та 28 білорусів відповідно.

Для перевірки їхньої нейтральності навіть створили спеціальну комісію, яку очолила Ніколь Ховерц. Вона перевірятиме чи відповідають допущені спортсмени з Росії та Білорусі встановленим критеріям, які сформували у МОК.

До слова! Досягнення "нейтральних" спортсменів AIN не будуть публікуватися у загальному медальному заліку.

Список російських спортсменів, які підтримують війну проти України, Путіна та міноборони Росії

Ларін Владіслав

28-річний тхеквондист із Росії, який у 2020-му році здобув олімпійське "золото" у Токіо (понад 80 кілограмів). Також є призером та переможцем чемпіонату Європи та світу.

Владіслав Ларін є спортсменом ЦСКА, на сайті якого розміщена його біографія та фото із Сєргєм Шойгу. Протягом 2017 – 2018 років відбував службу в ЦСКА. За що армійський клуб сплачував йому доходи.



Ларін із Шойгу / Фото з інстаграму тхеквондиста

Також був нагороджений "орденом дружби" і має спільне фото з Путіним. У серпні 2023-го року закликав фінансово підтримувати та допомагати російським військовим.



Документи Ларіна: ІПН: 100126396480

Сідаков Заурбєк

27-річний олімпійський чемпіон у Токіо із вільної боротьби (до 74 кілограмів). Тоді виступав за Олімпійський комітет Росії. Має медалі чемпіонату світу, Європи та Європейських ігор, які у 2019-му відбулись у білоруському Мінську, де Сідаков здобув "золото".

Заурбєк підтримує російську агресію проти України, хоча ще навчаючись у школі ледь не став очевидцем теракту в Беслані. У день теракту Сідаков був відсутній на навчанні.



Сідаков (ліворуч) / Фото з інстаграму спортсмена

Заурбєк Сідаков є не лише спортсменом, а й військовим, який дослужився до звання прапорщика збройних сил Росії. Був нагороджений медаллю "За воинскую доблесть" II ступеня, почесною грамотою Міністерства оборони Росії.

Отримував дохід від центрального клубу ЦСКА (членом якого залишається досі), а також від Міністерства оборони Росії.

У 2021-му році отримав із рук Путіна "орден дружби". Саме цією відзнакою борець особливо пишається.

Пишаюся отримати з рук президента Росії Владіміра Путіна орден дружби. Тепер ми друзі,

– підписав фото Сідаков.



Сідаков Заурбєк на нагороджені / Скриншот із інстаграму борця

Документи: ІПН: 151102098048

Абдулаєв Рамазан

25-річний російський дзюдоїст, який виступає у ваговій категорії до 60 кілограмів. Є призером чемпіонату Росії.

У 2020-му році їздив у тимчасово окупований росіянами Крим. В у серпні 2022-го виступав на Спартакіаді у Казані.



Абдулаєв Рамазан / Фото з інстаграму Авар Спорт

Документи: ІПН: 53602471220

Угуєв Заур

29-річний російський борець вільного стилю із Дагестану. На попередній Олімпіаді-2020 у Токіо став олімпійським чемпіоном у ваговій категорії до 57 кілограмів. За його спиною є перемоги та призові місця на змаганнях рівня чемпіонату світу та Європи, а також на Європейських іграх.

Влітку 2021-го року Угуєв був нагороджений "орденом дружби", який у Росії присуджують за особливі заслуги у зміцненні миру.



Заур Угуєв / Фото з інстаграму спортсмена

Окрім цього борець є палким прихильником своєї країни та "русского міра". Він активно підтримує президента Владіміра Путіна та навіть у 2022-му брав участь у провоєнному мітингу на "Лужніках" у Москві. Після чого його разом із Заурбєком Сідаковим та Абдулрашидом Садулаєвим допустили до ЧС з боротьби.

У червні 2022-го року атлет став одним із облич на афіші заходу до дня Росії в Ульяновській області "Сільная борьба – сільниє люді – сільная страна". Також на афіші були ворожі символи "Z" і "V", якими Росія позначає свою військову техніку на полі бою.