Цирк на пресконференції розпочався із того. що її модератор усіма силами намагався завадити одному із журналістів запитати Даніїла Медвєдєва, що він думає про війну в Україні. Російський тенісист вирішив зробити з себе "пухнастого" та дещо вибілити свою репутацію мовчазного тенісиста у темі війни між Росією та Україною.

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Медвєдєв: Я за мир в усьому світі

Однак не сказав нічого нового та того, що б відкрито засуджувало дії його ворожої країни в Україні. Медвєдєв заявив, що це питання є дуже складним та висловив свої співчуття українським тенісистам. Але не став публічно називати слово "війна".

Даніїл пригадав нещодавню відмову українки Лесі Цуренко грати на Індіан-Веллс проти білоруски Аріни Соболенко. Росіянин запевнив, що дізнався про цю ситуацію лише наступного дня та не знає деталей.

Також своїм питанням журналіст зачепив слова першої ракетка світу Іги Швьонтек, яка є солідарною з Цуренко та розуміє її рішення про відмову від поєдинку.

Говорячи про топ-гравців, звісно, у нас є відповідальність, і залежить від того, як кожна людина, кожна окремо, буде з нею справлятися і дотримуватися. Я завжди говорив одне й те саме: я за мир у всьому світі. І якщо чесно це все, що я можу сказати,

– відповів Медвєдєв.

Даніїл Медвєдєв знову включив свою заїжджену пластинку на повтор, говорячи про мир в усьому світі. Міг би вже придумати щось оригінальніше.

На що представник ЗМІ навів ще одне конкретне питання: "Ви вже багато місяців говорите, що Ви за мир, і це чудово, але чи хотіли б Ви, щоб в Україні припинилася війна?".

Я скажу, тому що я думаю, що в моїй відповіді є відповідь на це запитання, що я за мир. Тому я повторю ту саму відповідь, тому що я думаю, що це відповідь на ваше запитання,

– сказав російський тенісист.

Відзначимо, що Медвєдєв, який посідає 6-й рядок світового рейтингу ATP, у півфіналі Індіан-Веллс зіграє проти американця Френсіса Тіафо. Поєдинок відбудеться 18 березня. Інша півфінальна пара ще не визначилась.