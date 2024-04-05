Уже в конце июля 2024-го года стартуют Олимпийские игры в Париже. Украинские спортсмены встретятся там с соперниками стран-агрессоров, которых Международный олимпийский комитет во главе с президентом Томасом Бахом цинично допустили к соревнованиям.

Первым тревожным звоночком к такому допуску стало возвращение российских и белорусских атлетов к международным соревнованиям по многим видам спорта. Именно МОК был инициатором возвращения вражеских спортсменов на международную спортивную арену в "нейтральном" статусе.

Интересно, что многие спортсмены страны-агрессора, которые получили олимпийские лицензии, открыто или скрыто поддерживают войну против Украины. А некоторые из них вообще имеет непосредственную причастность к российской армии. Это уже неоднократно было видно во время международных соревнований. Чего только стоит поведение российских теннисистов или фехтовальщицы из России Анны Смирновой во время встречи с украинкой Ольгой Харлан.

24 Канал в сотрудничестве с командой OSINT-расследователей Molfar подготовил материал-расследование с комментариями украинской стороны, где можно узнать больше о российских атлетах, которые несмотря на полученную лицензию на Олимпийские Игры-2024, не стесняются поддерживать войну против Украины и даже причастны к российской армии.

Обратите внимание! Ознакомиться со всей базой российских спортсменов можно непосредственно на сайте Molfar в разделе "Враги Украины"!

К теме Новый флаг и гимн без слов: решение МОК об участии "нейтральных" спортсменов в ОИ-2024

Как Россия использует Игры-2024 для собственной пропаганды

Международный олимпийский комитет (МОК) довольно долго пытался усидеть на двух стульях – не получить осуждение от Украины, но и не потерять свою любовь к России. Однако 8 марта 2024-го года МОК окончательно доказал, что Томас Бах и все его помощники живут в параллельной реальности.

МОК принял решение допустить россиян и белорусов к Олимпиаде-2024, но только в индивидуальных видах спорта. В командных видах спорта вражеские спортсмены допущены не будут. Однако сам факт допуска атлетов из стран-агрессоров неприятно поражает.

В середине марта 2024-го года МОК принял несколько решений, регламентирующих участие россиян и белорусов на Олимпийских играх в Париже в статусе "нейтральных" атлетов. Но все четко понимают, что эта "нейтральность" не заберет у них вражеские паспорта, любовь к Владимиру Путину и "великой стране".

Важно! Руководительница столицы Франции Анн Идальго уже неоднократно высказывалась против приезда спортсменов из России и Беларуси на Игры-2024. Она уверяла, что на французской земле никто не будет рад спортсменам из вражеских стран.

Российские и белорусские спортсмены, которые получат олимпийские лицензии, выступят во Франции под аббревиатурой AIN – "индивидуальные нейтральные атлеты".



Флаг "нейтральных атлетов" на Играх-2024 / olympics.com

Ожидается, что вражеское представительство в Париже будет состоять в виде 36 россиян и 22 белорусов.

Максимальное количество, по подсчетам МОК, которое вряд ли будет достигнуто, составит 54 россиян и 28 белорусов соответственно.

Для проверки их нейтральности даже создали специальную комиссию, которую возглавила Николь Ховерц. Она будет проверять соответствуют ли допущенные спортсмены из России и Беларуси установленным критериям, которые сформировали в МОК.

К слову! Достижения "нейтральных" спортсменов AIN не будут публиковаться в общем медальном зачете.

Список российских спортсменов, которые поддерживают войну против Украины, Путина и минобороны России

Ларин Владислав

28-летний тхэквондист из России, который в 2020 году получил олимпийское "золото" в Токио (более 80 килограммов). Также является призером и победителем чемпионата Европы и мира.

Владислав Ларин является спортсменом ЦСКА, на сайте которого размещена его биография и фото с Сергеем Шойгу. В течение 2017 – 2018 годов отбывал службу в ЦСКА. За что армейский клуб платил ему доходы.



Ларин с Шойгу / Фото из инстаграма тхэквондиста

Также был награжден "орденом дружбы" и имеет общее фото с Путиным. В августе 2023-го года призвал финансово поддерживать и помогать российским военным.



Документы Ларина: ИНН: 100126396480

Сидаков Заурбек

27-летний олимпийский чемпион в Токио по вольной борьбе (до 74 килограммов). Тогда выступал за Олимпийский комитет России. Имеет медали чемпионата мира, Европы и Европейских игр, которые в 2019-м состоялись в белорусском Минске, где Сидаков получил "золото".

Заурбек поддерживает российскую агрессию против Украины, хотя еще учась в школе едва не стал очевидцем теракта в Беслане. В день теракта Сидаков отсутствовал на учебе.



Сидаков (слева) / Фото из инстаграма спортсмена

Заурбек Сидаков является не только спортсменом, но и военным, который дослужился до звания прапорщика вооруженных сил России. Был награжден медалью "За воинскую доблесть" II степени, почетной грамотой Министерства обороны России.

Получал доход от центрального клуба ЦСКА (членом которого остается до сих пор), а также от Министерства обороны России.

В 2021-м году получил из рук Путина "орден дружбы". Именно этой наградой борец особенно гордится.

Горжусь получить из рук президента России Владимира Путина орден дружбы. Теперь мы друзья,

– подписал фото Сидаков.



Сидаков Заурбек на награждении / Скриншот из инстаграма борца

Документы: ИНН: 151102098048

Абдулаев Рамазан

25-летний российский дзюдоист, выступающий в весовой категории до 60 килограммов. Является призером чемпионата России.

В 2020-м году ездил во временно оккупированный россиянами Крым. В августе 2022-го выступал на Спартакиаде в Казани.



Абдулаев Рамазан / Фото из инстаграма Авар Спорт

Документы: ИНН: 53602471220

Угуев Заур

29-летний российский борец вольного стиля из Дагестана. На предыдущей Олимпиаде-2020 в Токио стал олимпийским чемпионом в весовой категории до 57 килограммов. За его спиной есть победы и призовые места на соревнованиях уровня чемпионата мира и Европы, а также на Европейских играх.

Летом 2021-го года Угуев был награжден "орденом дружбы", который в России присуждают за особые заслуги в укреплении мира.



Заур Угуев / Фото из инстаграма спортсмена

Кроме этого борец является горячим сторонником своей страны и "русского мира". Он активно поддерживает президента Владимира Путина и даже в 2022-м участвовал в провоенном митинге на "Лужниках" в Москве. После чего его вместе с Заурбеком Сидаковым и Абдулрашидом Садулаевым допустили к ЧМ по борьбе.

В июне 2022-го года атлет стал одним из лиц на афише мероприятия ко дню России в Ульяновской области "Сильная борьба – сильные люди – сильная страна". Также на афише были вражеские символы "Z" и "V", которыми Россия обозначает свою военную технику на поле боя.