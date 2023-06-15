Після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну світовий спорт став ізолюватися від країни-терористки. Команди не допускають до змагань, а індивідуальним атлетам дозволяють виступати лише під нейтральним прапором.

До теми "Всі ненавидять мене через країну": білоруска Сабалєнка пожалілась на тиск через війну в Україні

Не виключенням є і теніс, де всі росіяни не можуть виступають під прапором своєї країни-терористки. Втім третя ракетка світу Даніїл Мєдвєдєв розуміє це рішення. Ба більше, тенісист навіть погоджується із ним.

Я просто дотримуюся правил. Я люблю грати в теніс. Такі правила, я їх повністю розумію. Тому я просто вдячний, що можу продовжувати грати таким чином. Я просто хочу щодня показувати найкращі якості,

– заявив Мєдвєдєв.

Відзначимо, що на останньому Ролан Гаррос Даніїл сильно провалився. Росіянин поступився вже у першому колі Тьягу Селбот Вайлду. Бразилець йде аж 130-им у рейтингу АТР.

Читайте також Новак Джокович впевнено виграв Ролан Гаррос-2023 та побив рекорд за кількістю трофеїв Grand Slam

Загалом за свою кар'єру Мєдвєдєв, який проживає у Монако, виграв 20 титулів. Найпрестижнішим з них був тріумф на US Open у 2021 році.