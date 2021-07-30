Невезіння України продовжується
Перед стартом командних змагань шпажисти з України були серед претендентів на нагороди. Суперниками українців у чвертьфіналі стали китайці.
Оце так Спала з думкою про Олімпіаду та "з'їдала" себе морально, – Харлан відверто про поразку у Токіо
Збірна України виступала у такому складі: Ігор Рейзлін, Богдан Нікішин, Роман Свічкар і Анатолій Герей. Наші хлопці протягом 54 хвилин змагались за вихід у півфінал Олімпіади. Однак того дня шпажисти із Китаю були сильнішими. Поразка України з рахунком 35:45.
Українські шпажисти завершили виступ на Олімпійських іграх-2020 у Токіо після стадії 1/4 фіналу.
- Нагадаємо, що без нагород наші шпажисти не поїдуть в Україну. Єдину медаль здобув Ігор Рейзлін. Досвідчений шпажист став єдиним серед українців, хто пройшов перше коло змагань.
- У фіналі за "бронзу" українець зустрівся з представником Італії Андреа Сантареллі. Обоє шпажистів показали хороший рівень фехтування. Але сильнішим був Рейзлін. Українець вчасно дослухався порад свого тренера та батька, який взяв тайм-аут, які допомогли йому стати бронзовим призером Олімпіади-2020. У підсумку – 15:12 перемога Ігоря Рейзліна.