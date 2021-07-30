Не вистачило зовсім трохи
Ольга Саладуха не може занести собі в активі треті у своїй кар'єрі Олімпійські ігри. 38-річна легкоатлетка не змогла пробитись у фінал у потрійному стрибку. Вона була єдиною представницею України у цьому виді спорту.
Оце так Мужньо стояв на одній нозі: Рейзлін з травмою переміг суперника у командній шпазі на Олімпіаді
За вихід у фінал змагались 33 стрибунки. Спортсменкам потрібно було показати результат 14.40 метрів, щоб вийти у вирішальний раунд боротьби за нагороди. Інший варіант – 12 найкращих у кваліфікації, незалежно від підсумкового результату.
Саладуха не змогла пробитись у фінал потрійного стрибка. За підсумками виступу усіх легкоатлеток вона показала лише 20-й результат. Відзначимо, що у потрійному стрибку серед чоловіків українці не виступають.
- До Токіо Саладуха двічі виступала на Олімпійських іграх – у Пекіні (2008) та Лондоні (2012). У Китаї вона посіла 9 позицію із результатом 14.70. А вже через чотири роки змогла здобути олімпійську медаль. Ольга із результатом 14.79 завоювала "бронзу".