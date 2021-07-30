В 1/4-й вона програла представниці Туреччини Бусеназ Сурменелі одноголосним рішенням суддів – 0:5.

До слова Бронза Романчука, виліт Ворскли, форма Динамо: головні новини спорту 29 липня

Це був другий поєдинок українки. У першому вона перемогла одноголосним рішенням суддів Умаіму Белахбіб з Марокко.

Переможець чвертьфіналу в боксі гарантовано отримував медаль, адже бої за третє місце в цьому виді програми не передбачені.

Україна поки без медалі в боксі