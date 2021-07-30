Романчук знову у фіналі Олімпіади

У півфінальному запливі на 1500 метрів Михайло Романчук продемонстрував найкращий час серед усіх спортсменів. Також українець був найкращий у кваліфікації на 800 метрів.

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На відміну від запливу на 800 метрів, Романчук хоче виграти змагання на 1500. Для цього, за словами Михайло, потрібно не допустити помилки, як у "бронзовому" запливі.

Сподіваюся, що цього разу не буде такої помилки, як на 800-метрівці. Час покаже. Увечері зазвичай набагато легше плисти, ніж вранці. Вірю, що у фіналі я зможу реалізувати себе на 100 відсотків,

– прокоментував Романчук вихід у фінал.

Зазначимо, що у фіналі 1500 метрів виступлять Роберт Фінк та Ґреґоріо Палтріньєрі. Вони випередили Романчука у фіналі 1500 метрів, але поступилися українцю у всіх кваліфікаційних запливах.

Фінальний заплив відбудеться 1 серпня. Початок о 04:44 за київським часом. Окрім Романчука, Україну представить Сергій Фролов.