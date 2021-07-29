Чергова бронза України, поразка Світоліної: підсумки Олімпіади 29 липня

На Олімпіаді-2020 в Токіо закінчився шостий ігровий день. Збірна України поповнила свою скарбничку чергової медаллю.

Бронза Романчука

Четверту медаль для збірної України здобув Михайло Романчук. Плавець фінішував третім на дистанції 800 метрів вільним стилем. Хоча у фінал він пробився з олімпійським рекордом. Але у фіналі перемогти не зумів.

До теми Просив у Миколая плавки: що відомо про "бронзового" призера Олімпіади-2020 Михайла Романчука

Для України це перша медаль у плаванні на Олімпіаді за 17 років.

Ще один українець Сергій Фролов на цій дистанції фінішував шостим. Хоча під час запливу перебував і на третьому місці.

Варто додати, що Романчук виступить і на дистанції 1500 метрів вільним стилем. Там він націлений взяти золото.

На трибунах Михайла Романчука активно підтримувала його дружина Марина Бех-Романчук. Її підтримка вразила багатьох.

Поразка Світоліної

Україна могла претендувати на золоту нагороду і в жіночому тенісі. Надії покладалися на Еліну Світоліну. Але у півфіналі вона поступилася чешці Маркеті Вондроушовій. І тепер зіграє у матчі за бронзові медалі.

Вдалий старт Хижняка

Боксер Олександр Хижняк вдало стартував на Олімпіаді у ваговій категорії до 75 кг. В першому бою він переміг господаря турніру Юіто Морівакі.

Натомість Цотне Рогава програв вже у першому своєму бою у ваговій категорії понад 91 кг.

Відсторонення українських атлетів

Відразу трьох легкоатлетів відсторонили від змагань через невиконання вимог незалежної організації по боротьбі з допінгом у легкій атлетиці. Це Михайло Гаврилюк (метання молота), Назар Коваленко (спортивна ходьба) та Наталя Пироженко-Чорномаз (естафета 4х400 метрів). Усіх відсторонили від Олімпіади-2020.

При цьому мова йде не про вживання допінгу, а відсутність допінг-проб. перед Олімпіадою кожен зі спортсменів мав здати як мінімум три допінг-проби. Але українські легкоатлети цього не зробили.

При цьому Назар Коваленко заявив, що візьме участь в Олімпійських іграх попри відсторонення. І вже відправився в Токіо.

Історичне досягнення Ус

Українська спортсменка Вікторія Ус виступила у фіналі веслувального слалому на каное на Олімпійських іграх-2020. Українка зуміла фінішувати на сьомому місці.

До цього Ус у запливі на байдарках фінішувала восьмою.

Хто здобув медалі 29 липня

Плавання

800 метрів вільним стилем, чоловіки

Роберт Фінке (США) Грегоріо Палтрінері (Італія) Михайло Романчук (Україна)

200 метрів брасом, чоловіки

Зак Стаблеті-Кук (Австралія) Арно Каммінга (Нідерланди) Матті Маттссон (Фінляндія)

200 метрів батерфляєм, жінки

Чжан Юйфей (Китай) Реган Сміт (США) Халі Флікінгер (США)

100 метрів вільним стилем, чоловіки

Калеб Дрессел (США) Кайл Чалмерс (Австралія) Климент Колесніков (ОКР)

Естафета 4x200 метрів вільним стилем, жінки

Китай США Австралія

Спортивна гімнастика

Абсолютна першість, жінки

Суніса Лі (США) Ребека Андраде (Бразилія) Ангеліна Мельнікова (ОКР)

Веслування

Каное

Джессіка Фокс (Австралія) Меллорі Франклін (Велика Британія) Андреа Герцог (Німеччина)

Фехтування

Рапіра, командні змагання, жінки

ОКР Франція Італія

Дзюдо

Жінки, до 78 кг

Сорі Хамада (Японія) Маделін Малонга (Франція) Майра Агіар (Бразилія) Анна-Марія Вагнер (Німеччина)

Чоловіки, 100 кг

Аарон Вольф (Японія) Чо Гухам (Південна Корея) Ніяз Ільясов (ОКР) Хохре Фонсека (Португалія)

Академічна гребля

Двійки розстібні, жінки

Нова Зеландія ОКР Канада

Двійки розстібні, чоловіки

Хорватія Румунія Данія

Двійки парні легкої ваги, жінки

Італія Франція Нідерланди

Двійки парні легкої ваги, чоловіки

Ірландія Німеччина Італія

Стрільба

Трап, жінки

Зузана Штефечекова (Словаччина) Кайлі Броунінг (США) Алессандра Періллі (Сан-Марино)

Трап, чоловіки

Їрі Ліптак (Чехія) Давід Костелецкі (Чехія) Метью Ковард-Голлі (Велика Британія)

Настільний теніс

Жінки