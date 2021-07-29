Романчук: Спробую показати свій максимум

У кваліфікаційному запливі на 800 метрів Романчук встановив олімпійський рекорд. Однак у фіналі продемонстрував третій час. Михайло звернув увагу на щільність результатів у фіналі.

До теми Наші спортсмени – наша гордість, – Зеленський привітав Романчука з "бронзою" на Олімпіаді

"Щільність результатів надзвичайно велика – у 0.8 секунди помістилися з 1 до 4 місця", – сказав Романчук.

"Золото" на дистанції 800 метрів виграв американець Роберт Фінк. Романчук зазначив, що американська школа сильніша, але він постарається це виправити завдяки "золоту" на дистанції 1500 метрів.

Яка школа є лідером? Якщо виграв американець, то американська школа сильніша. Але попереду 1500 метрів – я постараюся довести, що це не так і спробую все ж таки показати свій максимум, на що я здатен. І що "золото" має приїхати в Україну все ж таки,

– заявив Михайло.

Кваліфікація у плаванні на дистанції 1500 метрів відбудеться 30 липня. Фінальний заплив – 1 серпня.