Михайло почав займатися плаванням ще у 6 років. У 24 роки він здобув бронзову медаль у запливі на дистанції 800 метрів вільним стилем.
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Спортивний шлях Романчука
Майбутній олімпієць народився у Рівному в сім'ї спортсменів. Його батько – тренер з легкої атлетики, а мама – вчителька, яка раніше займалася легкою атлетикою. Подружжя віддало сина на плавання у ДЮСШ №2, яка виховала чемпіонку Європи та бронзову призерку чемпіонату світу Ганну Хлистунову.
Свої перші змагання Михайло виграв у 14 років, а в 15 років його покликали у збірну України з плавання.
Плавець-відмінник
Попри те, що Романчук багато часу проводив на змаганнях та зборах, він був відмінником з 7 класу. Школу хлопець закінчив із золотою медаллю. Далі він продовжив навчання у Рівненському гуманітарному університеті на спеціальності "Здоров'я людини".
Просив у Миколая екіпірування
У дитинстві Михайло писав листи святому Миколаю з проханням принести йому плавки, рюкзак, окуляри та шапочку.
До речі, деякий час Романчук жив у Аргентині, адже його батьки поїхали туди на заробітки.
Тренується у Туреччині
Михайло поїхав тренуватися у Туреччину, адже там є кращі умови. У 2017 році він 3 тижні проводив за кордоном, а 1 – у Рівному.
Улюблений басейн спортсмена у Будапешті. Там він виграв срібло чемпіонату світу на дистанції 1500 метрів.
Перемоги Романчука
Михайло – стаєр, він спеціалізується на довгих дистанціях. Всі свої медалі спортсмен брав у запливах на 400, 800 і 1500 метрів вільним стилем:
- 2 "срібла" ЧС,
- "золото" ЧС на короткій воді,
- 2 бронзові, 1 срібна і 4 золоті медалі на чемпіонаті Європи,
- "золото" чемпіонату Європи на короткій воді,
- "золото" та "срібло" Юнацьких Олімпійських ігор,
- 1 золота і 2 срібні медалі Універсіади.
Золота медаль Олімпіади – це мрія, з якою я жив завжди. Зараз викладаюся на повну, щоб до неї наблизитися,
– розповів плавець.
Олімпіада-2020
29 липня 2021 року Михайло третім фінішував у Токіо на дистанції 800 метрів. Він вперше за 17 років приніс Україні медаль з плавання на Олімпійських іграх. Крім того, спортсмен націлився здобути "золото" на дистанції 1500 метрів.
"Золото" має приїхати в Україну все ж таки", – запевнив Романчук.
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Любить футбол
Романчук називає своїм хобі футбол. Він вболіває за 2 клуби – "Шахтар" та "Барселона".
Особисте життя плавця
У 2016 році Михайло брав участь в Олімпіаді в Ріо. Хлопець не здобув перемогу у змаганнях, однак знайшов своє кохання – стрибунку у довжину Марину Бех-Романчук.
У 2018 року пара одружилася, а в 2021 – разом приїхала на Олімпійські ігри в Токіо.