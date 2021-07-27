Марі Саккарі (Греція) – Еліна Світоліна (Україна) 1:2 (7:5, 3:6, 4:6)

Тенісистки провели на корті 2 години 41 хвилину. Українка у трьох сетах на характері здолала представницю Греції.

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Українка якнайкраще почала для себе матч, повівши у сеті з рахунком 1:4. Було видно, як із самого початку серйозно налаштована Світоліна. Однак далі у грі Еліни ніби щось зламалось. Саккарі вдалось переломити хід поєдинку та взяти чотири гейми поспіль – 5:4. Не вміє українка на японській землі спокійно та швидко проводити поєдинки.

Світоліна відіграла такий потрібний брейк та залишила собі шанси на перемогу у першій партії – 5:5. Марі завдяки фортуні, м'яч доторкнувся до сітки і перелетів на сторону українки, вийшла вперед у сеті 6:5. Перша ракетка України відіграла брейк, але на більше Еліни не вистачило – 7:5.

Еліна двічі подала на виліт, зробила аж три подвійні помилки. А її показник першої подачі склав 56%.

На характері

У другій партії українській тенісистці прийшлось кидатись в атаку. Перший гейм впевнено був за Світоліною 15:40. Однак грецькій представниці вийшло швидко скоротити відставання. Еліна у розпачі була змушена починати все спочатку.

26-річна українка на вольових вирвала два гейми у суперниці, один з яких був на подачі Саккарі – 1:3. На своїй подачі українці не було рівних, вона під нуль взяла гейм – 1:4. Еліна була за два кроки від перемоги у другій партії. Шоста ракетка світу впевненіше виглядала на корті, але легко взяти сет у представниці Греції не вдавалось – 3:5.

26-річна українка після другого сет-пойнту дотиснула суперницю та зрівняла рахунок за геймами – 3:6.

Вирвана путівка у чвертьфінал

Стартовий гейм у вирішальному сеті залишився за Саккарі. Завдяки класним першим подачам українці вдавалось швидко скоротити відставання. Тенісистки показували рівну гру на головному корті Олімпіади-2020 у Токіо – 3:3 за геймами.

Саккарі емоційно реагувала на рішення судді на вишці. Не менш емоційною була на корті і Світоліна. Українка криками зустрічала свої хороші та погані розіграші. До останнього трималась напруга у зустрічі. Жодна з тенісисток не хотіла робити подарунок одна одній у вигляді виходу у чвертьфінал – 4:5 на користь Еліни.

Українка з трьома матч-болами вирвала перемогу у Саккарі – 4:6.

У чвертьфіналі зіграє проти переможниці матчу Кароліна Плішкова (Чехія) – Каміла Джорджі (Італія).