Романчук у фіналі Олімпійських ігор
Михайло Романчук виграв свій півфінальний заплив. Українець продемонстрував час 7:41.28. Це найкращий показник серед усіх півфіналістів. Романчук встановив олімпійський рекорд!
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Сергій Фролов у півфіналі продемонстрував четвертий час (7:47.67). Цього також вистачило, щоб вийти у фінал із сьомого місця.
- Фінал змагань відбудеться у четвер, 29 липня. Заплив відбудеться о 04:30 за київським часом.
Головні досягнення Романчука
- Михайло Романчук – дворазовий чемпіон Європи у запливі на 800 метрів вільним стилем.
- Також Романчук двічі здобув "срібло" на дистанції 1500 метрів. Окрім того, українець чемпіон Європи на дистанції 400 та 1500 метрів.
- На чемпіонаті світу на короткій воді Михайло здобував "золото". Ідентичну нагороду Романчук здобув на чемпіонаті Європи.
Дисципліна Романчука повернулася на Олімпіаду
Плавання на 800 метрів вільним стилем серед чоловіків повернулося у програму Олімпійських ігор.
Змагання проводяться вперше за більш ніж сторіччя. Востаннє вони проводилися у 1904 році.
Зауважимо, що світовий рекорд належить китайцю Чжану Ліню (7:32.12).