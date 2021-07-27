У 5 змагальний день на Олімпійських іграх виступлять відразу 9 представників України. Ще дві події за участі українців перенесли через наближення до Токіо тайфуну.
До теми Медальний залік України на Олімпіаді в Токіо
Розклад змагань Олімпіади, 28 липня
- Стрільба з лука: чоловіки – 1/32 фіналу (Олексій Гунбін – Тарундіп Раі) – початок о 05:01;
- веслувальний слалом: байдарка-одиночна жіноча (Вікторія Ус) – 1 раунд (початок о 06:50), 2 раунд (початок о 09:00);
- стрільба з лука: жінки – 1/32 фіналу (Анастасія Павлова – Дженніфер Мучіно-Фернандес) – початок об 11:57;
- спортивна гімнастика: чоловіки (вправи на кільцях – Петро Пахнюк, опорний стрибок – Ілля Ковтун) – початок о 13:15;
- дзюдо: чоловіки до 90 кілограмів – 1/32 фіналу (Роберт Флорентіно – Кеджау Ньябалі) – 11:00 — 13:40;
- теніс: жінки – 1/4 фіналу (Еліна Світоліна – Каміла Джорджі) – початок о 05:00;
- теніс: жінки, пара – 1/4 фіналу (Вероніка Кудерметова / Єлєна Весніна – Людмила Кіченок / Надія Кіченок) – початок о 05:00.
- Дарія Білодід (дзюдо);
- Ігор Рейзлін (фехтування)
- Олена Костевич / Олег Омельчук (стрільба).