У 5 змагальний день на Олімпійських іграх виступлять відразу 9 представників України. Ще дві події за участі українців перенесли через наближення до Токіо тайфуну.

До теми Медальний залік України на Олімпіаді в Токіо

Розклад змагань Олімпіади, 28 липня

Стрільба з лука: чоловіки – 1/32 фіналу ( Олексій Гунбін – Тарундіп Раі) – початок о 05:01;

– Тарундіп Раі) – початок о 05:01; веслувальний слалом: байдарка-одиночна жіноча ( Вікторія Ус ) – 1 раунд (початок о 06:50), 2 раунд (початок о 09:00);

) – 1 раунд (початок о 06:50), 2 раунд (початок о 09:00); стрільба з лука: жінки – 1/32 фіналу ( Анастасія Павлова – Дженніфер Мучіно-Фернандес) – початок об 11:57;

– Дженніфер Мучіно-Фернандес) – початок об 11:57; спортивна гімнастика: чоловіки (вправи на кільцях – Петро Пахнюк , опорний стрибок – Ілля Ковтун ) – початок о 13:15;

, опорний стрибок – ) – початок о 13:15; дзюдо: чоловіки до 90 кілограмів – 1/32 фіналу (Роберт Флорентіно – Кеджау Ньябалі ) – 11:00 — 13:40;

) – 11:00 — 13:40; теніс: жінки – 1/4 фіналу ( Еліна Світоліна – Каміла Джорджі) – початок о 05:00;

– Каміла Джорджі) – початок о 05:00; теніс: жінки, пара – 1/4 фіналу (Вероніка Кудерметова / Єлєна Весніна – Людмила Кіченок / Надія Кіченок) – початок о 05:00.

Після чотирьох змагальних днів у медальній скарбничці України три бронзові нагороди. Медалі Україні принесли: