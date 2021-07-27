Яна Беломоіна фінішувала з результатом 1:19:40. У підсумку Яна посіла восьме місце.

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Беломоїна на старті 20-кілометрового заїзду не змогла зачепитися за лідируючу групу, опинившись на 18-му місці. Українка поступово проривалася вгору, проте вище восьмої позиції піднятися їй не вдалося.

Олімпійською чемпіонкою в маунтінбайку стала Йоланда Нефф, а весь подіум зайняли представниці збірної Швейцарії.

На Іграх-2012 в Лондоні українка посіла 13-е місце, а через 4 роки в Ріо-де-Жанейро стала 9-ю.

Маунтінбайк, жінки

1. Йоланда Нефф (Швейцарія) – 1.15,46

2. Сіна Фрай (Швейцарія) – 1,16,57

3. Лінда Індерганд (Швейцарія) – 1.17,05

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8. Яна Беломоїна (Україна) – 1.19,40