Борці за крок від медалі, легкоатлети у фіналах: підсумки України на Олімпіаді 2 серпня

У понеділок, 2 серпня на Олімпійських Іграх в Токіо було розіграно 22 комплекти медалей у дев'яти видах спорту. Україна, на жаль, у цей день залишилася без медалей.

Борець греко-римського стилю Ленур Теміров поступився в поєдинку за бронзу проти суперника з Китаю. Поразка вийшла максимально прикрою – сутичка завершилася з рахунком 1:1, але українець програв, оскільки китаєць здійснив останню активну дію в поєдинку.

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Алла Черкасова у вільінй боротьбі програла в півфіналі Тамірі Менсі зі США – 4:10. 3 серпня Черкасова матиме сутичку за "бронзу".

Ще одна прикра поразка сталася у стрільбі з пневматичної гвинтівки на дистанції 50 метрів, де Україну представляли Олег Царьков і Сергій Куліш. Перший не пройшов у фінал, а ось другий не тільки пройшов, але і тримався там у трійці лідерів, проте вистрілив по чужій мішені. Куліш отримав штраф, опустився на восьме місце і вибув з боротьби за медаль.

Павло Коростильов не зміг вийти у фінал Олімпіади у швидкісній стрільбі з пістолета з 25 метрів. У кваліфікації він посів дев'яте місце.

Анна Рижикова і Вікторія Ткачук пробилися до фіналу в бігу з бар'єрами на дистанції 400 метрів, причому бігти довелося під зливою. Вони фінішували третіми у своїх півфіналах, показавши загальний сьомий і восьмий результати. Фінал відбудеться 4 серпня.

Також у фінал пробився Михайло Кохан, який виступає в метанні молота. Марина Килипко пройшла у фінал Олімпіади в стрибках з жердиною. Вона взяла висоту 4,55 метра і зайняла загальне 15-е місце в кваліфікації.

У стрибках з трампліну Олег Колодій зайняв 22-е місце і залишився без фіналу.

Дмитро Янчук і Павло Алтухов пройшли до півфіналу Олімпіади у веслуванні на каное-двійці на дистанції 100 метрів, показавши другий результат у своєму заїзді. Марія Кічасова-Скорик і Юлія Юрійчук (байдарки-одинаки, 200 метрів) не змогли пробитися в півфінал, зайнявши четверте і п'яте місця в своїх заїздах відповідно. Також не подолали чвертьфінал Людмила Кукліновська і Анастасія Тодорова, які виступали у веслуванні на байдарках-двійках на 500-метрівці.

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Олена Старікова і Людмила Басова у командному спринті у велотреку посіли восьме місце. У чвертьфіналі вони поступилися суперницям з Німеччини, а потім – Польщі в боротьбі за 7-8 місця.

Українки Марта Федіна і Анастасія Савчук у змаганні дуетів у довільній попередній програмі виступили успішно, посівши третє місце. Попереду на них чекає ще два виступи.

За підсумками дня лідирувати в медальному заліку продовжує Китай, у якого 29 золотих медалей, 17 срібних і 16 бронзових.

Друге місце займають США, у яких 22 золотих медалей, 25 срібних і 17 бронзових.

Трійку лідерів замикає Японія, на рахунку якою 17 золотих, шість срібних і десять бронзових нагород.

Україна посідає 60 місце.

Результати Олімпіади 2 серпня

Легка атлетика

Чоловіки. Стрибки в довжину

1. Мілтіадіс Тентоглу (Греція)

2. Хуан Мігель Ечеваррія (Куба)

3. Майкель Массо (Куба)

Жінки. 100 м з/б

1. Джасмин Камачо-Куїнн (Пуерто-Ріко)

2. Кендра Харрісон (США)

3. Меган Таппер (Ямайка)

Чоловіки. 3000 м з/п

1. Соуфіане Ель Баккалі (Марокко)

2. Ламеха Гірма (Ефіопія)

3. Бенджамін Кіген (Кенія)

Жінки. 5000 м

1. Сифа Хассан (Нідерланди)

2. Хеллен Онсандо Обірі (Кенія)

3. Гудаф Тсегай (Ефіопія)

Бадмінтон

Жінки. Пари

1. Грейсія Полій/Апріяні Рахаю (Індонезія)

2. Чень Цінчень/Цзя Іфань (Китай)

3. Кім Со Ен/Кон Хі Ен (Південна Корея)

Кульова стрільба

Чоловіки. Пістолет, швидкісна стрільба, 25 м

1. Жан Кікампуа (Франція)

2. Леуріс Пупо (Куба)

3. Лі Юехун (Китай)

Чоловіки. Гвинтівка, 3 положення, 50 м

1. Чжан Чанхун (Китай)

2. Сергій Каменський (ОКР)

3. Міленко Себіч (Сербія)

Велотрек

Жінки. Командний спринт

1. Китай

2. Німеччина

3. ОКР

Важка атлетика

Жінки. До 87 кг

1. Ван Чжоуюй (Китай)

2. Тамара Салазар (Еквадор)

3. Крісмері Сантана (Домініканська Республіка)

Жінки. Понад 87 кг

1. Лі Веньвень (Китай)

2. Емілі Кемпбелл (Велика Британія)

3. Сара Роблз (США)

Спортивна гімнастика

Чоловіки. Кільця

1. Лю Ян (Китай)

2. Ю Хао (Китай)

3. Елефтеріос Петруніос (Греція)

Жінки. Вільні вправи

1. Джейд Кері (США)

2. Ванесса Фераррі (Італія)

3. Ангеліна Мельникова (ОКР)

3. Маї Муракамі (Японія)

Чоловіки. Опорний стрибок

1. Шин Чо Хван (Південна Корея)

2. Денис Аблязін (ОКР)

3. Артур Давтян (Вірменія)

Кінний спорт

Триборство

1. Велика Британія

2. Австралія

3. Франція

Греко-римська боротьба

Чоловіки. До 60 кг

1. Луїс Альберто Орта Санчес (Куба)

2. Кеньітіро Фуміта (Японія)

3. Сергій Ємелін (ОКР)

3. Валіхан Сайлік (Китай)

Чоловіки. До 130 кг

1. Міхайн Лопес (Куба)

2. Якоб Каджая (Грузія)

3. Сергій Семенов (ОКР)

3. Риза Каяалп (Туреччина)

Жінки. До 76 кг

1. Аліне Фоккен (Німеччина)

2. Аделайн Грей (США)

3. Ясемін Адар (Туреччина)

3. Чжоу Цянь (Китай)