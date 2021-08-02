Кохан – п'ятий перед фіналом

Кохан успішно пройшов кваліфікацію. Відправивши у другій спробі снаряд на 78,36 м, він тепер виступить у фіналі.

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20-річний українець в першій своїй спробі метнув молот на 76,82 м, а в другій на 78,36 м, тоді як кваліфікаційний норматив для прямого виходу в фінал – 77,50 м. У кваліфікаційній групі А тільки двоє спортсменів зуміли кинути за 77,5 м – крім Кохана це француз Квентін Бігот.

У групі В ще троє перевершили результат Кохана і він з п'ятим результатом вийшов у фінал. На жаль, ще один українець Гліб Піскунов не зміг пройти у фінал, виконавши найкращу свою спробу на 73,84 м.