Куліш єдиним з українців пробився у фінал стрільбі з гвинтівки з трьох положень. Після першої вправи – стрільби з коліна – він йшов на третьому місці.

Варте уваги Медальний залік України на Олімпіаді в Токіо

Зате вже після другої вправи Куліш ділив друге-третє місце. І був близький до того, щоб принести Україні медаль. Та під час останньої стрільби Куліш допустився помилки – він випадково вистрелив по чужій мішені. Це одразу відкинуло його на останнє місце. І залишило без медалі.

Після цього Куліш пояснив, чому допустився такої помилки.

"Потрапив не у свою мішень. У мене розстібнувся ґудзик, відчув дискомфорт. А час іде, потрібно стріляти. Таке трапилося. Звичайно, без настрою. З суддями якраз обговорили цей момент. «Напевно, хвилювання зіграло роль. Важко пояснити. Таке трапляється раз на мільйон, і це трапилося зі мною. Важко щось говорити", – розповів Куліш після виступу.

Варто додати, що на Олімпіаді-2016 в Ріо Куліш став срібним призером у стрільбі з пневматичної гвинтівки з 10 метрів. На Олімпіаді-2020 в цій вправі він став лише 29-йм.

Станом на 2 серпня збірна України посідає 59-е місце в загальному медальному заліку. В нас лише одна срібна медаль та ще п'ять бронзових.