Це трапилось після того, як спортсменку хотіли силоміць вивезти з Японії назад в Білорусь. Про це повідомив представник Білоруського фонду спортивної солідарності Олександр Опейкін.

До теми Білоруська спортсменка Тімановська перебуває під захистом Японії, – МОК

Тімановська попросила притулку в Польщі

Опейкін підтвердив, що вона наразі перебуває в Токіо та спілкується з Міжнародним олімпійським комітетом та пресою.

Вже подала заяву на надання політичного притулку у Польщі, тому вона вже в дорозі перебуває. З нею все в порядку. Тримається добре,

– заявив Опейкін.

Він також додав, що це стрес не тільки для спортсмена, а й для будь-якої людини загалом – "опинитися під таким тиском". Причому, коли цей тиск на молоду дівчину "чинили дорослі досвідчені функціонери".

Ба більше, він заявив, що її "намагалися зняти зі змагань не з якихось об'єктивних і реальних причин, по здоров'ю або щось ще. Це був чисто адміністративний наказ".

Про те, що Польща готова допомогти легкоатлетці, влада країни повідомила 1 серпня. Заступник глави МЗС Марцін Пшидач написав відповідний пост у твітері.

Їй запропонували гуманітарну візу і вона зможе продовжити свою спортивну кар'єру в Польщі, якщо цього захоче,

– мовиться в повідомленні.

До речі, в ефірі радіо "Ехо Москви" співзасновник "Sports.ru" Дмитро Навоша розповів, що чоловік Тімановської виїхав у Київ.

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