Ленур Теміров поступився в бою за третє місце представнику Китаю Валіхана Сайліке. Хоча саме Теміров першим здобув залікове очко.

Водночас Українець Куліш зробив фатальну помилку на Олімпіаді та втратив медаль: стріляв по чужій мішені

Та згодом китаєць теж заробив очко у другому періоді. Більше жодному з бійців не вдалося заробити очки. Оскільки останнім оцінку заробив Сайліке – саме він й здобув перемогу.

"У такій сутичці, коли йде рівна боротьба, важко боротися. Справа випадку. І на останніх секундах зробити якусь технічну дію, щоб забрати перевагу – складно. Дуже прикро, що не вдалося здобути нагороду. Але не шкодую, що сюди приїхав та відстоював честь України. Так сталося. Прошу вибачення у всіх, хто за мене вболівав, можливо не виправдав сподівання. Дякую усім, хто тримав за мене кулаки. Гордий захищати честь України", – заяви Ленур Теміров по завершенню виступу.

Станом на 2 серпня збірна України має лише шість нагород на Олімпіаді-2020. В активі нашої команди одна срібна медаль та ще п'ять бронзових. Поки українці без золотих медалей на Олімпіаді.

Олімпіада-2020 триватиме до 8 серпня.