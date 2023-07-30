При цьому певні правила FIE все ж таки планує змінити. Так, традиційне рукостискання після бою планують замінити на дистанційне вітання. Це дозволить українським спортсменам не мати жодного контакту з росіянами. Однак правила ці наразі не запроваджені. Про це 24 Каналу розповіла головний тренер збірної України з фехтування Наталя Конрад.
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Нас запевнили, що все буде добре
Вона зазначила, що останні кілька днів після інциденту були дуже напруженими – на емоціях.
Також головний тренер збірної України з фехтування наголосила, що офіційного документа щодо зміни правил поки немає.
Це не так швидко відбувається. Водночас попереду цілий сезон і ми будемо з цією проблемою зіштовхуватись на кожних змаганнях,
– зазначила вона.
Конрад наголосила, що українська збірна і зокрема Ольга Харлан заздалегідь повідомила FIE, що не буде потискати руку росіянці після поєдинку.
"З цього приводу ми також спілкувались з організаторами змагань. Ольга говорила з президентом Федерації. І нас запевнили, що до цього поставляться лояльно, що вони розуміють можливість такої провокації і що все буде добре", – відзначила головний тренер.
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Відбувся якийсь пресинг
Одразу після того, як Ольга відмовилась потискати руку росіянці Анні Смірновій, перші 30 – 40 хвилин організатори намагалися відвести російську спортсменку з доріжки, а також вони мали намір не карати Ольгу.
Але напевно відбувся якийсь пресинг на них, том що у Федерації різко змінили риторику і почали розповідати, що такого "не можна робити", що "не буде жодних виключень". Але ми розуміємо, що трапилось і чому вони почали так себе поводити,
– підкреслила Конрад.
Вона наголошує, що ця історія ще не закінчена, і у FIE вирішують, як з неї вийти. Але зусилля зі всіх сторін від всіх тих, хто підтримує Україну та Ольгу Харлан, допомогли їй повернулась на доріжку.
"Ми будемо боротися та відстоювати свою позицію до кінця і повсюди", – резюмувала Наталя Конрад.
Що цьому передувало
- Після перемоги Харлан в бою з росіянкою Смірновою, та намагалася потиснути руку українки. Однак Ольга відмовилась наближатися до Смірнової, виставивши вперед шаблю. В такий спосіб вона показала, що готова "схрестити" з росіянкою зброю, але та відмовилась це зробити.
- Водночас росіяни подали скаргу на Харлан, вважаючи, що вона поводила себе неповажно. Після цього судді довго радились та врешті решт дискваліфікували Ольгу, пізніше допустивши до змагань.
- Пізніше президент фехтування України Михайло Ілляшев наголосив, що Україна буде подавати на апеляцію, щоб оскаржити це рішення.
- Також МОК ухвалив рішення надати Харлан право виступати на Олімпіаді-2024.