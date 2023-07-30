30 липня в італійському Мілані на чемпіонаті світу з фехтування відбувся матч за третє місце в командному турнірі шаблісток. Збірній Україні протистояла команда Південної Кореї, пише 24 Канал.

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У поєдинку за вихід до фіналу українки поступилися першому номеру світового рейтингу команді Франції (32:45). А в іншому півфіналі Угорщина обіграла Південну Корею.

Наша команда з жіночої шаблі виступала у складі Ольги Харлан, Юлії Бакастової, Аліни Комащук та Олени Кравацької. Кореянки одразу повели в рахунку. Наші шаблістки ніяк не могли перехопити ініціативу в матчі. Очевидно, що попередні поєдинки забрали надто багато сил у наших дівчат.

У підсумку збірна Україна не зуміла здобути бронзові медалі та поступилася з рахунком 32:45. Наші шаблістки на чолі з Ольгою Харлан завершили командний турнір на 4-му місці.

Нагадаємо, що Міжнародна федерація фехтування призупинила дискваліфікацію Ольги Харлан, яку вона отримала через відмову тиснути руку росіянці Анні Смірновой. Це дозволило лідерці збірної України взяти участь в командному турнірі.