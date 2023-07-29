Звісно, російська пропагандистка накинулася на Ольгу Харлан за грандіозний скандал на чемпіонаті світу-2023. Українську фехтувальницю вона авжеж назвала "неадекватною", а "київський режим" режим таким, що "приносить шаленство й у спорт", пише 24 Канал.

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"Щиро" не розуміє, що не так

Натомість росіянці Анні Смірновій вона висловила підтримку, адже її почали травити у мережі. А також ледь не почала жаліти у прямому етері за те, що під час провокації їй, бідній, довелося чекати близько години на рукостискання, якого так і не відбулося.

Ба більше, ледь не через кому Скабєєва передала "великий привіт" брату російській спортсменці та зазначила, що він "прямо зараз служить в армії". В армії, яка щоденно намагається обірвати та скалічити якомога більше життів українців.

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Однак небажання тиснути руку представникам Росії пропагандистка так і не зрозуміла.

Дискваліфікації Харлан Скабєєва раділа не довго

Звісно, Ольга Скабєєва почала висвітлювати обурення українців та заяву самої Ольги Харлан нібито як істерію. А також порадувалася, що українку дискваліфікували нібито за негідний вчинок та зарахували технічну поразку у наступному поєдинку.

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Однак вона ще не знала, що незабаром після цього Міжнародний олімпійський комітет стане на захист української фехтувальниці та прийме рішення про кваліфікацію Ольги Харлан на Олімпіаду-2024.

Ба більше, й Міжнародна федерація фехтування скасувала дискваліфікацію Ольги Харлан, відтак вона зможе взяти участь у командних змаганнях на ЧС-2023 в Мілані.

У федерації врахували, що українська фехтувальниця діяла згідно з ковід-протоколом, який актуальний на Чемпіонаті світу цьогоріч. Як з'ясувалося, Харлан мала право не тиснути руку суперниці – їй достатньо було торкнутися клинком.