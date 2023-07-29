Разумеется, российская пропагандистка набросилась на Ольгу Харлан за грандиозный скандал на чемпионате мира-2023. Украинскую фехтовальщицу она назвала "неадекватной", а "киевский режим" режим таким, что "приносит безумие и в спорт", пишет 24 Канал.

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"Искренне" не понимает, что не так

В то же время россиянке Анне Смирновой она выразила поддержку, ведь ее начали травить в сети. А также чуть не начала жалеть в прямом эфире за то, что во время провокации ей, бедной, пришлось ждать около часа рукопожатия, которого так и не произошло.

Более того, чуть ли не через запятую Скабеева передала "большой привет" брату российской спортсменки и отметила, что он "прямо сейчас служит в армии". В армии, которая ежедневно пытается оборвать и искалечить как можно больше жизней украинцев.

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Однако нежелание пожимать руку представителям России пропагандистка так и не поняла.

Дисквалификации Харлан Скабеева радовалась недолго

Конечно, Ольга Скабеева начала освещать возмущение украинцев и заявление самой Ольги Харлан как истерию. А также обрадовалась, что украинку дисквалифицировали якобы за недостойный поступок и засчитали техническое поражение в следующем поединке.

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Однако она еще не знала, что вскоре после этого Международный олимпийский комитет станет в защиту украинской фехтовальщицы и примет решение о квалификации Ольги Харлан на Олимпиаду-2024.

Более того, и Международная федерация фехтования отменила дисквалификацию Ольги Харлан, соответственно она сможет участвовать в командных соревнованиях на ЧМ-2023 в Милане.

В федерации учли, что украинская фехтовальщица действовала в соответствии с ковид-протоколом, который актуален на Чемпионате мира в этом году. Как выяснилось, Харлан имела право не пожимать руку сопернице – ей достаточно было коснуться клинком.