Олександрія хоче підсилитись захисником Минаю

Олександрія вже шукає підсилення на позиції втрачених футболістів. Один із перших трансферів команди може стати захисник Минаю Тарас Саків.
Підсилення з Першої ліги
Захисник Тарас Саків не зумів допомогти Минаю зберегти прописку в елітному дивізіоні. 23-річний футболіст може повернутись в УПЛ.
Читайте також Ми отримали велике задоволення на знімальному майданчику: інтерв'ю про рекламну кампанію FAVBET
Олександрія, яка зазнала величезних кадрових втрат після завершення сезону, проявляє інтерес до оборонця. Саків може стати хорошим підсиленням захисної ланки команди. У минулому сезоні оборонець провів 22 матчі в усіх турнірах, у яких одного разу засмучував ворота суперника та віддав 2 результативні передачі на партнерів по команді.
Контракт лівого захисника з Минаєм розрахований до кінця червня 2022 року. Виступає Саків за закарпатський клуб із вересня 2020 року.
- Сезон-2020/2021 став дебютним та водночас останнім для Минаю в УПЛ. Клуб із 18 очок вилетів у Першу лігу. Однак 25 травня з'явилась інформація, що закарпатська команда має великий шанс знову грати в УПЛ.
- Минай – головний фаворит на підвищення у класі. Все через те, що трьом клубам чемпіонату України наразі категорично відмовляють у видачі атестації. Ними стали Інгулець, Десна та Олімпік. Донецький клуб й взагалі може зникнути з футбольної карти країни. Президент донеччан Владислав Гельзін отримав дискваліфікацію на 5 років.
Кадрові зміни в Олександрії
- Олександрія завершила сезон на 9 місці. Після чого команду покинув головний тренер Володимир Шаран, який пропрацював у клубі понад 10 років. Його наступником став Юрій Гуда, який працює у структурі клубу з 2014 року.
- Вслід за спеціалістом команду покинули 9 провідних гравців. Також у розташуванні Олександрії більше не працює помічник тренера молодіжного складу U-21 Андрій Гаврюшов та адміністратор дублю Віктор Федан.
- Також розійшлись дороги Олександрії та усіх помічників Шарана та інших спеціалістів команди.