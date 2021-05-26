Олександрія хоче підсилитись захисником Минаю

Олександрія вже шукає підсилення на позиції втрачених футболістів. Один із перших трансферів команди може стати захисник Минаю Тарас Саків.

Підсилення з Першої ліги

Захисник Тарас Саків не зумів допомогти Минаю зберегти прописку в елітному дивізіоні. 23-річний футболіст може повернутись в УПЛ.

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Олександрія, яка зазнала величезних кадрових втрат після завершення сезону, проявляє інтерес до оборонця. Саків може стати хорошим підсиленням захисної ланки команди. У минулому сезоні оборонець провів 22 матчі в усіх турнірах, у яких одного разу засмучував ворота суперника та віддав 2 результативні передачі на партнерів по команді.

Контракт лівого захисника з Минаєм розрахований до кінця червня 2022 року. Виступає Саків за закарпатський клуб із вересня 2020 року.

Сезон-2020/2021 став дебютним та водночас останнім для Минаю в УПЛ. Клуб із 1 8 очок вилетів у Першу лігу. Однак 25 травня з'явилась інформація, що закарпатська команда має вели кий шанс знову грати в УПЛ.

кий шанс знову грати в УПЛ. Минай – головний фаворит на підвищення у класі. Все через те, що трьом клубам чемпіонату України наразі категорично відмовляють у видачі атестації. Ними стали Інгулець, Десна та Олімпік. Донецький клуб й взагалі може зникнути з футбольної карти країни. Президент донеччан Владислав Гельзін отримав дискваліфікацію на 5 років.

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