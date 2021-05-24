Хто покинув Олександрію
Дороги Олександрії та усіх помічників Володимира Шарана розходяться. Новому тренеру олександрійців Юрію Гурі прийдеться плідно попрацювати перед наступним сезоном.
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Команду залишили помічники тренера Андрій Купцов, Віталій Первак, Сергій Мізін та Вадим Чернишенко. Також керівництво Олександрії вказало на двері іншим працівникам – лікарю Олегу Темнику, масажисту Віктору Бідюку, реабілітологу Артуру Погорілому, відеоаналітику Євгену Довгаленку, старшому адміністратору Олександру Дроботу та спортивному директору команди Вадиму Яровому.
- Шаран покинув клуб після 10 років роботи з командою. У його останньому сезоні на тренерському містку Олександрія посіла 9 місце в УПЛ. Його наступником став Юрій Гуда, який працює у структурі клубу з 2014 року.
- Вслід за спеціалістом команду покинули 9 провідних гравців. Також у розташуванні Олександрії більше не працює помічник тренера молодіжного складу U-21 Андрій Гаврюшов та адміністратор дублю Віктор Федан.