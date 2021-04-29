Зінченко потрапив у команду тижня Ліги чемпіонів

Український футболіст Манчестер Сіті Олександр Зінченко вдалою грою у матчі проти французького ПСЖ заслужив місце у символічній збірній Ліги чемпіонів.

У четвер, 29 квітня, після перших матчів 1/2 фіналу Ліги чемпіонів на сайті УЄФА з'явилася команда тижня. У символічну збірну потрапили футболісти, які набрали найбільше очок у Fantasy Football.

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У збірній тижня знайшлося місце Олександру Зінченку. Український футболіст вийшов на заміну в другому таймі матчу проти ПСЖ. Футболіст віддав результативну передачу, після якої містяни "зрівняли" рахунок у грі.

Загалом у збірній тижня є футболісти 4 учасників півфіналу Ліги чемпіонів.

Команда тижні Fantasy Football

воротар

Едерсон (Манчестер Сіті) – 3 очка

захисники

Маркіньос (ПСЖ) – 8 очок

Мілітао (Реал) – 6 очок

Рюдігер (Челсі) – 6 очок

Зінченко (Манчестер Сіті) – 5 очок

півзахисники

Ріяд Марез (Манчестер Сіті) – 9 очок

Анхель Ді Марія (ПСЖ) – 6 очок

Ілкай Гюндоган (Манчестер Сіті) – 4 очка

Кевін де Брюйне (Манчестер Сіті) – 7 очок

Крістіан Пулішич (Челсі) – 6 очок

нападники

Карім Бензема (Реал) – 6 очок