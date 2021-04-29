У матч проти ПСЖ головний тренер Мансіті Пеп Гвардіола на лівому фланзі оборони довірив місце Жоау Канселу. Та всередині першого тайму португальський захисник отримав жовту картку.

До теми МанСіті переміг ПСЖ у півфіналі Ліги чемпіонів після виходу Зінченка на поле: відео

У другому таймі Канселу покинув поле – замість нього вийшов Олександр Зінченко. на той час команда поступалася ПСЖ у гостьовому півфінальному поєдинку Ліги чемпіонів.

Вже за три хвилин після виходу Зінченка рахунок на табло став рівним. Саме українець віддав пас на Кевіна Де Брюйне. Той вирішив прострелити у штрафний майданчик. АЛе ніхто з партнерів не встиг до м'яча. Не зреагували на нього і суперники. Тож м'яч влетів під штангу у ворота ПСЖ.

Відео результативного пасу Зінченка та голу Де Брюйне

Вже згодом Марезу вдалося забити ударом зі штрафного – м'яч "прошив" стінку з гравців суперника. Цей гол і приніс перемогу МанСіті.

Матч-відповідь між Манчестер Сіті та ПСЖ відбудеться 4 травня. Тоді й визначиться учасник фіналу Ліги чемпіонів.