"Якби Катюха вискочила, вона могла б надавати пацану": Усик відзначив переживання своєї дружини

Дружина Олександра Усика переживала бій свого чоловіка далеко не так як усі інші. Вона готова була допомогти своєму коханому боксувати.

Олександр Усик розповів про переживання своєї дружини під час гучного двобою. В певний момент Катерина не могла знайти собі місце.

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Британець ще легко "відстрілявся"

Український боксер завдяки нокауту взяв гору над Даніелем Дюбуа. Під час махачу стався досить скандальний поєдинок, котрий змусив затамувати подих багатьох вболівальників. Британський боксер у п'ятому раунді поцілив Усику нижче поясу, через що українець повалився на підлогу та довго не міг прийти у себе. Рефері дав час Усику відійти від підступного удару, проте ніхто не знав, чим все закінчиться. Зокрема, і дружина Олександра, котру переповнювали переживання.

Якби Катюха вискочила, вона могла б надавати пацану. Катерина може це зробити. Я знаю, що у неї правою нормальна плюха. Вона працювала на лапах. Але коли чоловіки розбираються… Я розумію емоції дружини, переживає, звичайно. Коли я підійшов, коли закінчився раунд – я побачив емоції і сказав: "Заспокойся, дай мені час, все нормально",

– сказав Усик.

Футболіст Роман Зозуля, котрий відвідав бій , зазначив, що саме після слів Катерини Олександр Усик зміг піднятися та продовжити поєдинок.

Емоції дружини Усика після брудного удару Дюбуа / скріншот з трансляції

Сльози Катерини після перемоги Олександра / скріншот з трансляції

Брудний удар Дюбуа