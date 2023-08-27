Френк Воррен переконаний, що Олександр Усик не мав бути переможцем гучного двобою. Промоутер Тайсона Ф'юрі вважає, що рефері потребував допомоги.

Варте уваги Українець домінував: статистика ударів у бою між Усиком та Дюбуа

Висока талія

Олександр Усик завдяки нокауту здобув перемогу над Даніелем Дюбуа. Британський боксер залишився дуже незадоволеним підсумками бою, оскільки під час дуелі виник досить скандальний епізод. Дюбуа вдарив Усика нижче поясу, через що рефері призупинив зустріч. Даніель, у свою чергу, вважає, що діяв у межах правил, а таким чином, переконаний у крадіжці своєї перемоги. До того ж представники британця вимагають реваншу.

Промоутер Тайсона Ф'юрі згідний з позицією Даніеля. Воррен зазначив, що Усик отримав у 180 разів більше часу, ніж потрібно, щоб відновитися після справжнього удару, котрий був у пояс. Френк підкреслив, що існують інструктажі щодо правил перед боєм, які визначають, де знаходиться талія боксера. Іноді є такі бійці, які приходять у високо піднятих шортах. Воррен переконаний, що шорти Усика були вище "середньостатистичної" точки, тому його вдарили по поясу, а за таких обставин, на думку Френка, у WBA немає альтернативи, крім призначення реваншу.

Чому VARA немає в боксі? Доречна думка. Хто хоче, щоб бої зупинялися? Якщо рефері дає комусь три хвилини на відновлення, то якби він подивився VAR, то все закінчилося б за 30 секунд. Тож, можливо, це має сенс,

– сказав Воррен.

Нагадаємо, що промоутер Олександра Усика продемонстрував фото брудного удару Даніеля Дюбуа, підкресливши, що усі претензії представника британського боксера марні.