Бій завершився у дев'ятому раунді. Усик влучив джебом у голову, після чого Дюбуа потрапив у другий нокдаун і рефері зупинив бій.

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Команда Дюбуа вважає, що її боксер не порушив правил

Дискусійним став момент у п'ятому раунді. Даніель Дюбуа вдарив Олександра Усика нижче пояса, через що українець упав і рефері дав йому 5 хвилин на відновлення, адже британець вчинив брудно. Проте іншої думки щодо цього інциденту промоутер Дюбуа.

Френк Воррен дав свою оцінку моменту й пожалівся на суддівство.

"Це боксерський поєдинок. Він має бути чесним, але це не був удар нижче пояса. Це нонсенс. Керівні органи повинні призначити реванш. Мені б хотілося, щоб зараз увімкнули повтор, щоб всі мали змогу побачити. З Даніеля не зняли жодного балу. Мені подобається Усик, але це було домашнє рішення.

Усик був нездатний продовжувати, йому дали пару хвилин, щоб відновитися. Керівні органи повинні розглянути це і призначити реванш. Ми будемо оскаржувати те, що тут сталося. Уся справа в ударі за правилами, який зупинив Усика, Даніель повинен був перемогти. Усі хочуть побачити об’єднання поясів. Якби Даніель отримав перемогу, це було б легко зробити. А тепер побачимо", – сказав Воррен.

Зазначимо, що такої ж думки дотримується і сам британський боксер. Він коротко заявив про це одразу після бою, але не прийшов на пресконференцію, щоб розвинути свою думку.

Цікаво. Після бою була оприлюднена статистика ударів боксерів, яка наочно демонструє, що Олександр Усик був кращим у ринзі.