Петраков програв лише два матчі на чолі збірної України: але ці поразки виявилися фатальними

Олександр Петраков очолив збірну України в серпні 2021 року. Перед ним стояли доволі чіткі вимоги. І він був близьким до їх виконання. Але не склалося

Запрошення нашвидкоруч

Призначення Олександра Петракова в збірну України було доволі хаотичне. Все розпочалося з того, що 1 серпня 2021 року Андрій Шевченко заявив, що його контракт зі збірної України закінчився, а Українська асоціація футболу нову угоду йому не запропонувала. І це після того, як Шевченко та його тренерський штаб за місяць до того вийшли зі збірною України у чвертьфіналі Євро-2020.

Тож після цього в авральному порядку і почали шукати нового тренера для збірної України. Адже вже на початку вересня на команду очікували матчі відбору на ЧС-2022. І зупинилися на тому, хто на той час був доступний – Олександрі Петракову. Відомим широкому загалу він став після того, як у 2019 році привів збірну України U-20 до перемоги на чемпіонаті світу.

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Завдання-мінімум

Завдання перед Петраковим було доволі однозначне – вивести збірну України на ЧС-2022. Ускладнювалося воно тим, що Україна невдало почала відбір, зігравши перші три матчі з однаковим результатом 1:1. І якщо нічию проти Франції на виїзді можна було вважати успіхом, то такі результати в домашні матчах проти Фінляндії та Казахстану явно тягнули на провал.

Стартувала збірна України під керівництвом Петракова так, ніби продовжувала попереднє "мирове прокляття" – дві поспіль нічиї. При цьому в матчі з Казахстаном на виїзді здавалося, що команда вже вирвала перемогу, коли Сікан забив на 90+3 хвилині. Але пропустили на 90+6.

Та все ж завдання-мінімум Петраков таки виконав. Під його керівництвом команда зуміла посісти друге місце в групі, відтак вийти в плей-офф кваліфікації ЧС-2022. Все завдяки перемогам над Фінляндію та Боснією і Герцеговиною на виїзді.

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Тож за сім матчів у 2021 році збірна України під керівництвом Петракова виграла двічі, ще п'ять разів зігравши внічию.

Клята війна

На 2022 рік в збірній України було чимало планів. Це і матчі плей-офф кваліфікації на ЧС-2022, і участь у Лізі націй. Та на заваді стала війна. І замість березневих матчів, де і мала б визначитися путівку на Мундіаль, команді довелося забути на деякий час про футбол. Як і всій Україні. І Петракову в тому числі. Сам він хотів вступити в ряди самооборони, але його не взяли через вік. На що він потім скаржився іноземним ЗМІ.

Зібралася команда наступний раз вже аж в травні, коли грала спаринги. Адже в червні на команду таки чекали матчі плей-офф кваліфікації ЧС-2022.

Фатальна поразка №1

Україні треба було пройти двох суперників. При цьому грати на їх полі. Перший – Шотландія, з якою Україна також потрапила і в групу Ліги націй. Другий – переможець пари Уельс – Австрія.

Шотландію Україна пройшла. Це було 1 червня, і цей матч забрав чимало я фізичних сил, так і емоційних в гравців. А до путівки на Мундіаль залишався один крок.

І його команда не змогла зробити. Грати випало проти Уельсу. І не скажеш, що команда в цьому матчі не старалася. Але єдиний пропущений гол (рикошетом від Ярмоленка), чудова гра голкіпера суперників, і саме валлійці стали учасником ЧС-2022. Завдання виходу на ЧС-2022 виконано не було.

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Фатальна нічия №2

далі на збірну України очікувало шість матчів в рамках Ліги націй. Наша команда виступала в дивізіоні B, тож прагнула повернутися в елітний дивізіон. Тож треба було посідати перше місце.

Три матчі випало зіграти у червні (після матчів відбору на ЧС-2022), ще три – у вересні. Окрім того, домашні матчі випало проводити на нейтральному полі.

Червневі матчі команда подолала вдало – дві перемоги та нічия з Ірландією. А от у вересні почала невдало, коли програла Шотландії. Хоча навіть ця поразка залишала українцям доволі хороші шанси.

Далі була перемога над Вірменією і ще один матч з шотландцями. В цьому матчі команді треба було обов'язково перемагати. Адже лише перемога гарантувала перше місце в групі.

І не лише це. Команда, яка посідала перше місце в групі, потрапляла до другого кошика під час жеребкування відбору на Євро-2024. А от команда з другого місця відправлялася в третій кошик.

Та перемогти у вирішальному матчі команді не вдалося. Нічия 0:0, і у підсумку друге місце в групі. Завдання виходу в елітний дивізіон Ліги націй виконано не було.

"Відгукнулося" це збірній України ще й тим, що під час жеребкування відбору на Євро-2024 нашій команді в суперники з другого кошику випала збірна Англії. А з першого кошика – Італія. Обидві ці збірні грали у фіналі Євро-2020.

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Тож загалом під керівництвом Олександра Петракова збірна України провела 15 матчів (шість перемог, сім нічиїх, дві поразки, різниця забитих і пропущених м’ячів 23:13). І з завданнями, які перед нею були поставлені, не впоралася.

Навряд чи можна казати, що в цьому вина лише Олександра Петракова. За інших умов ми могли б зіграти й краще, якби не війна та можливість проведення матчів вдома.

Але й сам Петраков прекрасно розумів, що на цю посаду він отримав не те щоб випадково, але спонтанно. Адже ще тоді велася мова про те, що збірну може очолити Сергій Ребров, але не вдалося домовитися з тодішнім його клубом.

Питання про подальшу кар'єру Петракову задавали й наприкінці 2022 року, чим викликали в нього лише агресію. Схоже, що ситуація таки змінилася, і Ребров очолить збірну України. Тож Петраков має піти… 12 січня 2023 року офіційно повідомили, що Петраков покинув збірну України.