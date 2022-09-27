Україна – Шотландія 0:0

Збірній України в матчі проти Шотландії треба було лише перемагати. Адже саме перемога виводила Україну на перше місце в групі Ліги націй. Відтак команда:

підіймалася в дивізіон А Ліги націй

потрапляла в другий кошик під час жеребкування відбору Євро-2024

як переможець групи Ліги націй залишала шанс поборотися за перепустку на Євро-2024 в плей-офф, якщо не потрапить на чемпіонат через кваліфікацію.

Але для цього треба було перемагати Шотландію, яка випереджала Україну на два очки. Але виграти не вдалося.

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Хоча матч у Кракові розпочався саме біля воріт збірної України. І лише рикошет врятував нашу команду від гола після удару Адамса.

А от що врятувало шотландців від гола у їх ворота на 8-й хвилині зустрічі – невідомо. Мудрик отримав пас на хід і зробив навіс у штрафний майданчик. І вже там Ярмоленко в дотик пробивав по воротах. Але замість того, щоб відправити м'яч у порожні ворота, капітан команди пробив вище.

До слова, це був 112-й матч для Ярмоленка в збірній України. І за цим показником він вийшов на перше місце.

Українці продовжували тиснути. Але забити в першому таймі не вдалося. Довбик неодноразово опинявся в офсайді. Та і з його ударом голкіпер впорався. Степаненко не зумів акцентовано пробити головою після подачі з кутового. Маліновський пробив повз ворота після прострілу Миколенка. А після удару Тимчика м'яч пролетів повз кут воріт.

Хоча українці могли й самі пропустити. В середині тайму арбітр призначив пенальті, вирішивши, що Степаненко зіграв рукою у власному штрафному. На щастя, на матчі був VAR, тож після перегляду відеоповтору арбітр скасував своє рішення.

Другий тайм же розпочався з небезпечного моменту у воріт шотландців. Мудрик наважився на удар, закрутивши м'яч під дальню штангу. Але Гордон у неймовірному стрибку до м'яча дотягнувся. Згодом Мудрик міг стати й автором результативної передачі, коли скинув під удар Ігнатенку. Але незначний рикошет допоміг голкіперу впіймати м'яч.

Міг забити і Забарний. Він дотягнувся до м'яча після навісу від Маліновського зі штрафного. Але м'яч полетів повз рамку воріт.

Небезпечний момент був і тоді, коли Степаненко ефектно в стрибку пробивав з меж штрафного майданчика. Він впіймав м'яч на ногу, але теж пробив повз ворота.

Матч так і закінчився без забитих голів. Збірна України фінішувала на другому місці в групі. Відтак залишилася в дивізіоні B.