Збірна України з футболу залишилася без головного тренера. В УАФ вирішили не продовжувати контракт з Олександром Петраковим, який завершився 31 січня 2022 року.

До теми Буде новий тренерський штаб: хто очолить збірну України після Петракова

Олександр Васильович більшість часу своєї тренерської кар'єри працював із юнацькими та молодіжними збірними. Робота з молоддю зробила свій відбиток на методах досвідченого тренера.

Збірна України / УАФ

Очоливши дорослу команду, тренер зробив ставку на добре йому знайомих по "молодіжці" гравців, інколи на шкоду результату. Так, фактично, поза збірною опинився лідер київського Динамо Віталій Буяльский. Там само міг опинитися і Руслан Маліновським, який мав конфлікт з головним тренером "синьо-жовтих".

Дебютанти Петракова

В такій ситуації Петраков зробив ставку на власних вихованців, яких привів до тріумфу на чемпіонаті світу серед команд U-20. Особливо це було помітно під час матчів Ліги націй, коли фахівець фактично на 70 відсотків оновив команду.

Олександр Петраков / УАФ

Тож пригадаємо усіх дебютантів збірної України часів Петракова.

Владислав Кочергін

Владислав був одним із лідерів Зорі. Його виклик у збірну мав стати певним авансом талановитому футболісту. Проте він не зумів скористатися наданим шансом, зігравши лише один матч.

Віктор Корнієнко

Лівий фулбек Віктор Корнієнко був одним із основним гравцем у молодіжній збірній Петракова. Прудконогий футболіст повністю вписувався у схему гри досвідченого наставника. Тож як тільки Петраков очолив національну збірну Корнієнко отримав виклик.

Однак серія травм не дозволила Віктору стати основним гравцем команди. Захисник Шахтаря зіграв лише два матчі: товариський проти Чехії (1:1) та матч відбору до ЧС-2022 проти Фінляндії (2:1).

Олександр Сирота

Молодий центральний захисник київського Динамо зіграв за національну збірну України два матчі. 22-річний футболіст може занести собі в актив гру Ліги націй проти Ірландії (1:0). Проте частіше опинявся на лаві запасних, програючи конкуренцію своєму одноклубнику Забарному.

Дмитро Різник

Воротар Ворскли яскраво проявив себе у чемпіонаті УПЛ, тож цілком залужено отримав виклик до збірної. Дмитру важко було скласти конкуренцію Бущану та Луніну. Під час каденції Петракова Різник зіграв два матчі, які закінчилися з однаковим рахунком: з Чехією (1:1) та Ірландією (1:1).

Тарас Качараба

Захисник чеської Славії Тарас Качараба зіграв лише три матчі за збірну України. Надійний захисник не допускав грубих помилок. Проте тренерський штаб команди Петракова робив ставку на інших гравців.

Тарас Качараба / УАФ

Сергій Булеца

Атакувальний хавбек Сергій Булеца мав стати альтернативою Віталію Буяльскому. Ще один вихованець Петракова дебютував за збірну в товариському матчі проти Чехії (1:1) у вересні 2021 року.

Проте Сергій не зміг стати основним гравцем команди. У подальшому він ще двічі з'являвся на полі під час поєдинків відбору ЧС-2022. Всього зіграв за збірну 3 поєдинки.

Данило Ігнатенко

Опорний хавбек привернув увагу тренерського штабу збірної під час матчів за французький Бордо. Тож не дивно, що незабаром Ігнатенко отримав виклик до збірної. Всього хавбек зіграв за збірну 5 матчів, яких відзначився 1 голом.

Данило Ігнатенко / УАФ

Олександр Піхальонок

Хавбек Дніпра-1 має всі шанси в майбутньому стати одним із провідних гравців збірної України. Петраков викликав Піхальонка на матчі Ліги націй. Загалом Олександр відіграв 5 матчів і каші не зіпсував. Якщо футболіста оминатимуть травми, він має всі шанси стати гвардійцем збірної.

Данило Сікан

Виклик одного з героїв молодіжного ЧС-2019 на вересневі матчі 2021 року проти Казахстану (2:2) та Франції (1:1) багатьох здивував. І дійсно, гравець мав мало ігрової практики у Шахтарі і не відзначався особливою результативністю в УПЛ.

Проте в першому ж матчі Сікан виправдав довіру тренера. У дебютному поєдинку проти Казахстану його гол ледь не приніс перемогу.

Але в подальшому молодому Сікану було складно скласти конкуренцію Яремчуку і він частіше задовольнявся роллю джокера. Та все ж за період роботи Петракова Сікан зіграв 6 матчів за головну команду країни.

Михайло Мудрик

Найдорожчий футболіст України дебютував за збірну у матчах плей-оф до ЧС-2022. Всього Михайло зіграв 8 матчів за "синьо-жовтих", але результативними діями не відзначився. Втім, саме Петраков вперше викликав діаманта українського футболу до лав збірної.

Михайло Мудрик / УАФ

Таким чином, з усіх дебютантів найбільшу кількість матчів провів вінгер Шахтаря Михайло Мудрик. Можна зі стовідсотковою впевненістю заявити, що новий тренерський штаб теж будувати гру навколо цього талановитого футболіста. Втім непогані шанси закріпитися у збірній мають Піхальонок, Сікан, Ігнатенко. На кого буде робити ставку новий тренерський штаб дізнаємось зовсім скоро.

Нагадаємо, що 26 березня стартує відбірковий турнір на ЧЄ-2024. Збірна України зустрінеться із командою Англії.