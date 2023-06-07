Наприкінці квітня у поєдинку Усик – Ф'юрі повинен був визначитися абсолютний чемпіон хевівейту. Проте "Циганському королю" зірвало "дах" від такої перспективи та він почав постійно підвищувати ставки. Така жадібність зіграла злий жарт з британцем, який в підсумку залишився ні з чим.
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Красюк: Ф'юрі – це генератор випадкових думок
У пошуках наступного суперника Ф'юрі почав кидатися в крайнощі. То він їхав у Австралію, щоб викликати на бій маловідомого новозеландця, то публічно вимагав бою з Ентоні Джошуа. Таку непрогнозовану поведінку "Циганського короля" дуже влучно пояснив промоутер Олександра Усика Олександр Красюк.
Тайсон Ф'юрі – це генератор випадкових думок. Я не можу сказати більше нічого. Шкода дивитися, коли на такому рівні боєць настільки засмучений, як він. Ф'юрі шукає суперника, але нікого не може знайти. У розумінні Тайсона він знаходиться на вершині світу, але ніхто не хоче з ним битися. Ніхто. Ти настільки великий? Ти настільки сильний? Всі тебе бояться? Ні. У чому ж причина?,
– сказав Красюк.
Ф'юрі вважає себе суперзіркою хевівейту
За словами Красюка, Ф'юрі став посміховиськом навіть в очах власних вболівальників. Все через власну "корону" на голові та надмірну жадібність.
Професійний бокс – комерційний вид спорту. Якщо боєць виходить на ринг і б'ється за титул в суперважкій вазі, йому відповідним чином повинні заплатити за це. Якщо він б'ється з величезною зіркою, то йому повинні заплатити як супернику величезної зірки. Якщо ти хочеш купити когось дешевше, то б'єшся з другосортними або третьосортними опонентами, і твої фанати починають над тобою сміятися, тому що ти не доводиш, наскільки ти хороший. Ти доводиш це тільки в засобах масової інформації, але не справжніми діями. Мабуть, це проблема,
– пояснив Красюк.
Як Ф'юрі намагаються заманити на турнір чотирьох
- Зазначимо, що свій останній бій Тайсон Ф'юрі провів у грудні минулого року проти ветерана Дерека Чісору, здобувши дострокову перемогу в 10-му раунді.
- Очікується, що "Циганський король" візьме участь у турнірі чотирьох, який саудити планують провести в грудні цього року.
- Там повинен відбутися довгоочікуваний бій Ф'юрі з Усиком.
- Українець вже підписав контракт з саудівською компанією. Тепер черга за "Циганським королем".