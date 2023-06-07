В конце апреля в поединке Усик – Фьюри должен был определиться абсолютный чемпион хевивейта. Однако "Цыганскому королю" сорвало "крышу" от такой перспективы и он начал постоянно повышать ставки. Такая жадность сыграла злую шутку с британцем, который в итоге остался ни с чем.

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Красюк: Фьюри – это генератор случайных мыслей

В поисках следующего соперника Фьюри начал бросаться в крайности. То он поехал в Австралию, чтобы вызвать на бой малоизвестного новозеландца, то публично требовал боя с Энтони Джошуа. Такое непрогнозируемое поведение "Цыганского короля" очень точно объяснил промоутер Александра Усика Александр Красюк.

Тайсон Фьюри – это генератор случайных мыслей. Я не могу сказать больше ничего. Жаль смотреть, когда на таком уровне боец настолько расстроен, как он. Фьюри ищет соперника, но никого не может найти. В понимании Тайсона он находится на вершине мира, но никто не желает с ним драться. Никто. Ты настолько велик? Ты так силен? Все тебя боятся? Нет. В чем же причина?

– сказал Красюк.

Фьюри считает себя суперзвездой хевивейта

По словам Красюка, Фьюри стал посмешищем даже в глазах собственных болельщиков. Все из-за собственной "короны" на голове и чрезмерной жадности.

Профессиональный бокс – коммерческий вид спорта. Если боец выходит на ринг и дерется за титул в супертяжелом весе, ему соответствующим образом должны заплатить за это. Если он сразится с огромной звездой, то ему должны заплатить как сопернику огромной звезды. Если ты хочешь купить кого-то подешевле, то дерешься с второсортными или третьесортными оппонентами, и твои фанаты начинают над тобой смеяться, потому что ты не доказываешь, насколько ты хорош. Ты доказываешь это только в средствах массовой информации, но не подлинными действиями. Пожалуй, это проблема,

– объяснил Красюк.

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