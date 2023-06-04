Саудівські шейхи вирішили витратити неймовірну купу грошей на проведення супертурніру чотирьох за участю Олександра Усика, Тайсона Ф'юрі, Ентоні Джошуа та Деонтея Вайлдера. З прицілом на майбутній бій за абсолют саудівська промоутерська компанія підписала контракт з українським боксером.

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Усик: Ф’юрі не хоче поєдинку, але ми його влаштуємо

Олександр Усик підтвердив, що саме заради поєдинку з "Циганським королем" була підписана угода з Skill Challenge Entertainment. Адже тільки саудити зможуть запропонувати такий гонорар, від якого не зможе відмовитися навіть "Жадібне пузо". Наступним кроком саудівської компанії повинно стати підписання контракту з саме з Ф'юрі.

Це чудова можливість показати вболівальникам боксу найбільший бій в історії надважкої ваги. Тайсон Ф’юрі не хоче цього поєдинку, але ми його влаштуємо,

– розповів Усик.

Нагадаємо, що у грудні цього року саудівська компанія планує організувати вечір боксу, в рамках якого будуть проведені бої Усик – Ф'юрі та Джошуа Вайлдер.

Важливо! Перед можливим боєм з Ф'юрі Усик проведе обов'язковий захист титулу проти британця Даніеля Дюбуа. Очікується, що бій відбудеться на стадіоні польського Вроцлава 26 серпня 2022 року.